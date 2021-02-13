Торговля людьми и эксплуатация детского труда: за что на Nestle и Mars подают в суд

В центр скандала попали всемирно известные компании Nestle, Mars, а также Cargill. Все они являются крупными производителями пищевых продуктов, но почему их обвиняют в торговле людьми?

Nestle, Mars, и Cargill обвиняют в соучастии в торговле людьми - фото: из открытых источников

Правозащитная группа International Rights Advocates сделала заявления о том, что вчера, 12 февраля, в суд на вышеперечисленные компании был подан федеральный коллективный иск от имени восьми граждан Мали. Nestle SA, Mars и Cargill обвиняют в эксплуатации детского труда и соучастии в торговле людьми. Каждый из тех, кто подал иск, утверждает, что в детстве был продан в рабство и были вынуждены собирать урожай какао в стране в Западной Африке Кот-д'Ивуаре.

Bloomberg сообщает, что дело основано на законе, который позволяет жертвам подавать в суд на компании, участвующие в предприятии, что извлекает выгоду из торговли людьми и принудительного труда. Правозащитная компания в свою очередь отметила, что производители продолжают получать выгоду от продажи какао, пока его незаконно собирают дети.

В компании Mars никак не прокомментировали скандальную ситуацию, а вот в Nestle — наоборот, отметили, что делают все для искоренения детского труда. Однако в компании уверены, что судебный иск никоем образом не поможет решить проблему с эскплуатацией детского труда в производстве какао. Представитель Cargill сообщил, что руководство осведомлено о подаче иска в суд. Он также подчеркнул, что в компании против детского труда.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что американские компании Coca-Cola и PepsiCo вместе со швейцарской корпорацией Nestlé обвинили в загрязнении планеты пластиком. Также сайт информировал о том, что компания Apple снимет с производства один из своих смартфонов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!