У клиентов ПриватБанка были дважды списаны деньги с карт: в чем причина

Некоторые клиенты ПриватБанка столкнулись с проблемой списания средств со своих банковских карт без видимой на то причины. Сообщения об этом появлялись в различных социальных сетях, где обеспокоенные пользователи жаловались на то, что "потеряли" некоторую сумму денег со своей карточки. Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга на своей странице в Facebook объяснил, в чем же была причина.

У клиентов ПриватБанка дважды сняли деньги с карт - фото: из открытых источников

Сегодня, 26 июня, в системе произошел сбой, из-за которого у некоторых клиентов банка со счетов стали повторно списываться средства. Кроме того, у некоторых некорректно отображался текущий баланс на карте.

По словам пресс-секретаря Олега Серги, на данный момент специалисты работают над решением данной проблемы. Уже в скором времени клиентам будут возвращены те суммы, которые у них были сняты во время сбоя.

Также представитель банка извинился перед всеми, кого коснулись неполадки в системе, пообещав, что потерянные деньги будут возвращены в течение 24 часов.





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