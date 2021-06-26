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У клиентов ПриватБанка были дважды списаны деньги с карт: в чем причина

В работе ПриватБанка произошел сбой

сегодня, 14:56
Автор:

Мокрик Анастасия

Некоторые клиенты ПриватБанка столкнулись с проблемой списания средств со своих банковских карт без видимой на то причины. Сообщения об этом появлялись в различных социальных сетях, где обеспокоенные пользователи жаловались на то, что "потеряли" некоторую сумму денег со своей карточки.  Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга на своей странице в Facebook объяснил, в чем же была причина. 

У клиентов ПриватБанка были дважды списаны деньги с карт: в чем причина

У клиентов ПриватБанка дважды сняли деньги с карт - фото: из открытых источников

Сегодня, 26 июня, в системе произошел сбой, из-за которого у некоторых клиентов банка со счетов стали повторно списываться средства. Кроме того, у некоторых некорректно отображался текущий баланс на карте. 

По словам пресс-секретаря Олега Серги, на данный момент специалисты работают над решением данной проблемы. Уже в скором времени клиентам будут возвращены те суммы, которые у них были сняты во время сбоя.

Также представитель банка извинился перед всеми, кого коснулись неполадки в системе, пообещав, что потерянные деньги будут возвращены в течение 24 часов. 


Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал читателей о том, что с июня текущего года ПриватБанк повысил комиссию на оплату услуг и товаров. На сегодняшний день нововведение уже заработало в нескольких областях Украины. Подробнее о том, сколько теперь придется платить клиентам банка, вы можете узнать в материале на нашем сайте

Также издание сообщало о том, что в начале июня 2021 года Национальный банк Украины утвердил на должность главы правления государственного "ПриватБанка" нового человека, который имеет за плечами  более 35 лет опыта на руководящих должностях в банках. Подробности



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Источник: https://www.facebook.com/sergaoleg/posts/4439072559458939
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