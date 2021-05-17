Укрпочта покупает банк: в чем плюсы и минусы идеи

Глава Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что это ГП намерено приобрести банк и уже объявлен тендер на оценщика. Эксперты для издания "Комментарии" оценили плюсы и минусы этой идеи.

Глава Укрпочты Игорь Смелянский. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"В мире есть как позитивный, так и негативный подобный опыт"

Доктор экономических наук, профессор, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников подчеркивает, что идея о покупке банка Укрпочтой, равно как идея о том, что это госпредприятие будет без банка выполнять ряд финансовых услуг – не нова. И в мире, по его словам, есть как позитивный, так и негативный подобный опыт.

"Если Укрпочта будет иметь почтовый банк, как в той же Австрии, Швейцарии, если будет ориентироваться на их удачный опыт, это позволит ей, к примеру, оставить опцию по доставке пенсий, которую хотят отменить с осени. То есть, пенсионерам не будет нужды искать какой-то другой банк, они продолжат привычно получать пенсии через Укрпочту", — поясняет эксперт.

По его словам, против идеи собственного банка для Укрпочты выступал НБУ.

"Это связано с тем, что Укрпочта имеет множество филиалов, пожалуй, больше, чем какой-либо банк. И если в каждом филиале будет, условно говоря, отделение банка от Укрпочты, это будет монстр, который охватит слишком много. В этом, наверное, регулятор видит риски, — размышляет Алексей Плотников. — Но, опять же, просчитав все риски, взяв лучшее из мирового опыт, мы можем получить вполне эффективный механизм. Впрочем, пока не совсем ясна концепция, модель, какая будет выбрана Укрпочтой".

"Потребует дополнительных инвестиций в структуру и персонал"

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко отмечает: "Желание Укрпочты приобрести банк без проблемных активов (на седьмой год "решительных реформ" это становится проблемой), безусловно, имеет свои плюсы. Это снизит общие затраты как Укрпочты, так и государства в целом, сделает услугу более современной и доступной".

Минусом Оксана Чепижко считает заявленное желание ГП приобрести банк без развитой сети в небольших городах и селах. По ее мнению, это потребует дополнительных инвестиций в структуру и персонал в условиях, когда предприятие работает или в убыток, или на минимуме рентабельности — при зарплатах в Набсовете "как у Илона Маска".

"Нужно реформировать и усовершенствовать то, что уже есть"

Кандидат экономических наук Александр Вовченко обращает внимание, что Укрпочта, будучи монополистом на рынке десятки лет, не стала для граждан "Новой почтой". Он подчеркивает, что даже заходя в уже обновленные отделения Укрпочты, чувствуется, как в воздухе витает "совок". Это, по его словам, касается и обслуживания, и репутации, и условий труда.

"Поэтому для реальных обновлений нужны стратегии, идеальный порядок, безупречная репутация, сильная команда профессионалов. Нужно реформировать и усовершенствовать то, что уже есть, а не осваивать новые направления со шлейфом старых проблем. Понятно, что новый курс — это глоток свежего воздуха для структуры. Но не разобравшись с качеством существующих услуг, нельзя перепрыгнуть на другой уровень, — уверен Александр Вовченко. — Поэтому идею с покупкой банка для Укрпочты, считаю преждевременной. На данном этапе, переборка несвойственных функций Укрпочтой может иметь негативные последствия для конкуренции на рынке".

Эксперт отмечает, что обеспечение достойных условий жизни граждан в отдаленных населенных пунктах, в частности, в вопросах получения пенсий, доступа к финансовым услугам, обеспечения интернетом и т.д. — это вопрос государственного значения. И решать его нужно консолидированными усилиями всех ответственных органов власти.

Напомним, "Укрпочта" решила построить автоматизированный сортировочный центр за 50 млн долларов: что в нем особенного.

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