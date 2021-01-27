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Укрзализныця запустит двухэтажные поезда Skoda: маршруты

Дата запуска поездов пока остается неизвестной

сегодня, 13:54
Автор:

Мокрик Анастасия

Укрзализныця вскоре планирует запуск двух скоростных двухэтажных поездов Skoda после их ремонта. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

Укрзализныця запустит двухэтажные поезда Skoda: маршруты

В Украине запустят двухэтажные поезда Skoda - фото: из открытых источников

Известно, что ремонт поездов будет делать производитель — Skoda Transportation Group. А базовая подготовка к ремонту будет проводиться на ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод". То есть, на собственном предприятии Укрзализныци. Это поможет уменьшить затраты. В компании считают, что целесообразней провести некоторые ремонтные работы в Украине. Например, те, которые не требуют специализированной экспертизы Skoda как производителя.

Так, на ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод" будут производить замену изношенных частей, окраску транспорта, восстановление лакокрасочного покрытия, замену салонного оборудования. Сроки окончания ремонтных работ пока остаются неизвестными. Всё зависит от результатов диагностики, которую будут делать в Киеве и в Чехии. На данный момент известно лишь то, что предварительно первый электропоезд должен быть отремонтирован полностью к концу 2021 года.

Что касается маршрутов, то здесь Укрзализныця рассматривает несколько вариантов. Первый из них это Киев — Харьков – Киев, второй — Киев — Тернополь – Киев, а также еще один — Киев — Винница — Киев. На последний маршрут компания особенно обращает внимание, так как он удобен еще и тем, кто едет из Киева во Львов. Большая часть пассажиров едет в Винницу на львовском Интерсити +. В праздничные дни это направление перегружено. А запуск скоростного поезда по данному маршруту поможет решить эту проблему.

К слову, электропоезда Skoda будут состоять из 6 вагонов. В них предусмотрено 623 места, 46 из которых первого класса. Он достигает скорости 160 км / ч.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что эксперт рассказал, к каким опасностям приведет повышение тарифов, а также о том, что стала известна зарплата руководителя киргизской железной дороги.



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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/533604/
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