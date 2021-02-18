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В Украине из чернобыльских яблок производят алкогольный напиток (ФОТО)

Необычную наливку также экспортируют в другую страну

сегодня, 10:56
Автор:

Мокрик Анастасия

В Закарпатье производят наливку "Атомик", которая делается на основе яблок. Всё бы ничего, если бы не одна деталь – эти фрукты выращены в зоне отчуждения. Об этом в своем профиле на Facebook пишет CEO TourInform Александр Коваль, передает АgroРortal.

В Украине из чернобыльских яблок производят алкогольный напиток (ФОТО)

В состав наливки входят яблоки и вода из ЧАЭС - фото: Александр Коваль

Так, по словам Александра, необычную наливку выпускает предприятие "Первая закарпатская палинчарня". Помимо яблок с зоны отчуждения, для производства используется также и вода с Юрского водоносного горизонта. Он проходит в зоне ЧАЭС. На бутылке спиртного напитка есть пометка, что это Чернобыльская яблочная наливка.

В Украине из чернобыльских яблок производят алкогольный напиток (ФОТО) - фото 2

Автор поста утверждает, что научные исследования показали, что данная наливка полностью безопасна для употребления, учитывая факт присутствия в составе яблок и воды из Чернобыля. Сообщается, что данные исследования проводили украинские и британские ученые. Стоит отметить, что этот спиртной напиток экспортируют в Великобританию.

Это пример, когда культура производства и высокое качество продукта на высоком уровне оценена британским рынком, — подчеркнул Александр Коваль.

75% от всех денег, полученных с продажи наливки "Атомик" будут направлены на защиту дикой природы в Чернобыльской зоне. Эти средства также пойдут и на поддержку местных общин, которые по сей день проживают в зоне отчуждения.

В Украине из чернобыльских яблок производят алкогольный напиток (ФОТО) - фото 3


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Coca-Cola будет продавать напитки по-новому. Стало известно, что компания собирается изменить. Также сайт информировало том, что американская корпорация McDonald's изменится впервые за 5 лет.



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Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.koval.1
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