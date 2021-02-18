В Украине из чернобыльских яблок производят алкогольный напиток (ФОТО)

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Мокрик Анастасия
В Закарпатье производят
наливку "Атомик",
которая делается на основе яблок. Всё бы ничего, если бы не одна деталь – эти фрукты
выращены в зоне отчуждения. Об этом в своем профиле на Facebook пишет CEO TourInform Александр Коваль, передает АgroРortal.
В состав наливки входят яблоки и вода из ЧАЭС - фото: Александр Коваль
Так, по словам Александра, необычную наливку выпускает предприятие "Первая закарпатская палинчарня". Помимо яблок с зоны отчуждения, для производства используется также и вода с Юрского водоносного горизонта. Он проходит в зоне ЧАЭС. На бутылке спиртного напитка есть пометка, что это Чернобыльская яблочная наливка.
Автор поста утверждает, что научные исследования показали, что данная
наливка полностью безопасна для употребления, учитывая факт присутствия в составе яблок и воды из Чернобыля. Сообщается, что данные исследования проводили
украинские и британские ученые. Стоит отметить, что этот
спиртной напиток экспортируют
в Великобританию.
Это пример, когда
культура производства и высокое качество продукта на высоком уровне оценена
британским рынком, — подчеркнул
Александр Коваль.
75% от всех денег, полученных с продажи наливки "Атомик" будут направлены на защиту дикой природы в Чернобыльской зоне. Эти средства также пойдут и на поддержку местных общин, которые по сей день проживают в зоне отчуждения.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Coca-Cola будет продавать напитки по-новому. Стало известно, что компания собирается изменить. Также сайт информировало том, что американская корпорация McDonald's изменится впервые за 5 лет.
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