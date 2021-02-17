Ближайшее время рост продолжится: эксперт о ценах на АЗС Украины

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Таисия Ерохина
О стабилизации
цен пока говорить рано: в ближайшее время рост цен на бензин и дизельное
топливо продолжится. Об этом говорит
в материале "Комментариев" гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС),
эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
Фото из открытых источников
Как сообщил
эксперт, динамика нефтяных фьючерсов не так важна, поскольку мы не импортируем
нефть в том количестве, которое могло бы повлиять на розничные цены в Украине.
Зато стоит учитывать европейские цены на нефтепродукты. Именно они и есть
определяющим фактором ценообразования для розницы, заявил Косянчук. Второй фактор
— курс НБУ.
Цены же на
нефтепродукты в этом году, по словам Леонида Косянчука, "сломали" все
стереотипы. Так, ожидалось снижение цен в период минимального потребления
(декабрь-январь-февраль), а на самом деле со средины ноября до 15 февраля цена
бензина и ДТ значительно повысилась. Тем самим были созданы экономические
предпосылки к подорожанию моторных топлив в рознице более, чем на 4 грн/л.
Ранее эксперт сообщил,
когда
и на сколько подорожает бензин в Украине.
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