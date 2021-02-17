Ближайшее время рост продолжится: эксперт о ценах на АЗС Украины

О стабилизации цен пока говорить рано: в ближайшее время рост цен на бензин и дизельное топливо продолжится. Об этом говорит в материале "Комментариев" гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

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Как сообщил эксперт, динамика нефтяных фьючерсов не так важна, поскольку мы не импортируем нефть в том количестве, которое могло бы повлиять на розничные цены в Украине. Зато стоит учитывать европейские цены на нефтепродукты. Именно они и есть определяющим фактором ценообразования для розницы, заявил Косянчук. Второй фактор — курс НБУ.

"Цены на фьючерсы взлетели, как мне кажется, на фоне позитивных ожиданиях от вакцинации и возможного выхода из режима локдаунов и карантинных ограничений. Есть надежда, что мировая экономика выйдет из кризиса, — поясняет эксперт. — Среди причин подорожание нефтяных фьючерсов также: напряжение на Ближнем Востоке, сокращение добычи из-за коронавируса и погодных условий, проблемы со сланцевой нефтью".

Цены же на нефтепродукты в этом году, по словам Леонида Косянчука, "сломали" все стереотипы. Так, ожидалось снижение цен в период минимального потребления (декабрь-январь-февраль), а на самом деле со средины ноября до 15 февраля цена бензина и ДТ значительно повысилась. Тем самим были созданы экономические предпосылки к подорожанию моторных топлив в рознице более, чем на 4 грн/л.

"Именно этот фактор и вынудил повышать цены в рознице, — поясняет эксперт. Пока что, с момента повышения цен, фактическое подорожание составило 2,56 грн/л и 2,65 грн/л, соответственно на бензин и ДТ. Причины, наверное, те же: позитивные ожидания. Кстати, в начале апреля прошлого года цена бензина на европейском рынке упала до 142 долл/тн. Сейчас же сегодня стоимость А-95 в Европе уже — 571 долл/тн (+ 165 долл/тн с средины ноября) а дизеля — 521 долл/тн ( + 182 долл/тн за тот же период). Так что о стабилизации цен пока говорить рано: в ближайшее время рост продолжится".

Ранее эксперт сообщил, когда и на сколько подорожает бензин в Украине.

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