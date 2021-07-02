Борьба за «Нафтогаз»: кому не угоден Витренко и чем закончится конфликт

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Вечканова Елена
Представители Нацагенства по вопросам предупреждения коррупции выступают против продления контракта главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Документ с изложением своей позиции члены НАПК направили в Набсовет "Нафтогаза". "Комментарии" попросили экспертов объяснить, почему вокруг этой компании сейчас развернулась такая борьба и к чему она может привести.
Юрия Витренко требуют уволить из "Нафтогаза". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Гендиректор ООО
"Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по
вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский
признался, что ему не нравится то, как был поменян Коболев на Витренко. Но это
не повод вносить хаос в работу "Нафтогаза", уверен он.
Эксперт напоминает, что летом цены на газ не
опустились, а наоборот — повышаются. К тому же, в хранилищах у нас —
недостаточно запасов этого вида топлива.
Специалист считает, что все стороны в "Нафтогазе"
и НАПК должны это понять и приостановить деструктивные действия — хотя бы до
марта-апреля следующего года.
По мнению эксперта, если сторонам сейчас
удастся договориться, не принимать никаких кадровых решений до марта-апреля и дать
возможность Витренко работать, то к весне-2022 мы подойдем с наработанными
законодательными предложениями и сможем законным образом выйти из данной ситуации.
Директор энергетических программ Центра
мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский отмечает,
что ситуация вполне ожидаемая.
Эксперт подчеркивает, что перед Украиной
сегодня стоит масса вызовов: редизайн и модернизация ГТС в новых реалиях
европейского энергетического рынка, необходимость увеличения собственной добычи
газа, снижение удельной доли энергоносителей в производстве тепла и
использовании газа при индивидуальном отоплении, решение долговой проблемы
теплокоммунэнерго, облгазов и Оператора рынка.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению эксперта, "Нафтогазу" приходится повышать тарифы на голубое топливо. Подробности — в нашем материале.
Также на портале можно узнать, почему в Набсовете могут хотеть отстранения Юрия Витренко с его должности.
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