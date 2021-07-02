Борьба за «Нафтогаз»: кому не угоден Витренко и чем закончится конфликт

Представители Нацагенства по вопросам предупреждения коррупции выступают против продления контракта главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Документ с изложением своей позиции члены НАПК направили в Набсовет "Нафтогаза". "Комментарии" попросили экспертов объяснить, почему вокруг этой компании сейчас развернулась такая борьба и к чему она может привести.

Юрия Витренко требуют уволить из "Нафтогаза". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Мы сами подталкиваем "Нафтогаз" в хаос"

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский признался, что ему не нравится то, как был поменян Коболев на Витренко. Но это не повод вносить хаос в работу "Нафтогаза", уверен он.

"То, как произошла смена руководства в НАК, плохо выглядит и плохо пахнет. Но раз это случилось, нужно исходить из того, что есть на данный момент, — отмечает Леонид Униговский. — Учитывая продолжающуюся конфликтную ситуацию, мы сами подталкиваем "Нафтогаз" в хаос. Там сотрудники уже разделились на два враждующих лагеря. Идет война с набсоветом. А ведь уже через три месяца — новый отопительный сезон. И он будет очень непростым".

Эксперт напоминает, что летом цены на газ не опустились, а наоборот — повышаются. К тому же, в хранилищах у нас — недостаточно запасов этого вида топлива.

"Я уж не говорю о проблемах, которые нам несут достраивающийся "Северный поток-2" и работающий "Турецкий поток" (между Сербией и Венгрией). Нам ни в коей мере нельзя допустить хаоса в "Нафтогазе", являющимся центральной компаний, в значительной степени обеспечивающей энергетическую безопасность страны", — подчеркивает Леонид Униговский.

Специалист считает, что все стороны в "Нафтогазе" и НАПК должны это понять и приостановить деструктивные действия — хотя бы до марта-апреля следующего года.

"Данный конфликт высветил ряд глобальных проблем. В том числе — роль и место набсоветов в госкомпаниях. Знаю, что есть несколько соответствующих законопроектов в ВР. Надо упорядочить отношение акционеров и набсоветов в ГП. Следует увеличить ответственность набсоветов за результаты работы компаний, их прямую ответственность перед акционером", — говорит Леонид Униговский.

По мнению эксперта, если сторонам сейчас удастся договориться, не принимать никаких кадровых решений до марта-апреля и дать возможность Витренко работать, то к весне-2022 мы подойдем с наработанными законодательными предложениями и сможем законным образом выйти из данной ситуации.

"Как показывает практика, борьба за кресло и должность оканчивается весьма печально для самой отрасли"

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский отмечает, что ситуация вполне ожидаемая.

"Наивно было полагать, что такой "полусиловой" вариант смены руководства Нафтогаза в обход Набсовета останется без последствий. Борьба за кресло председателя правления — это борьба за последний серьезный государственный актив, который является ключевым: как с точки зрения обеспечения безопасности украинского государства и его граждан, так и с точки зрения существенных финансовых потоков, которые аккумулирует и распределяет данная структура. Как показывает практика, борьба за кресло и должность оканчивается весьма печально для самой отрасли", — акцентирует Валентин Землянский.

Эксперт подчеркивает, что перед Украиной сегодня стоит масса вызовов: редизайн и модернизация ГТС в новых реалиях европейского энергетического рынка, необходимость увеличения собственной добычи газа, снижение удельной доли энергоносителей в производстве тепла и использовании газа при индивидуальном отоплении, решение долговой проблемы теплокоммунэнерго, облгазов и Оператора рынка.

"Вместо этого мы наблюдаем исключительно борьбу за власть, которая сопровождается громкими политическими лозунгами, не имеющими ничего общего с реальной ситуацией в газовом секторе", — резюмирует Валентин Землянский.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению эксперта, "Нафтогазу" приходится повышать тарифы на голубое топливо. Подробности — в нашем материале.

Также на портале можно узнать, почему в Набсовете могут хотеть отстранения Юрия Витренко с его должности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!