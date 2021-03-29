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Цены на продукты изменятся: стало известно, когда и что подешевеет

На цены существенно повлияет сезонный фактор

сегодня, 11:07
Автор:

Елизавета Черных

По словам экономиста Богдана Кушнирука, уже в конце весны в Украине начнется снижение стоимости некоторых продуктов питания. В частности, снизится цена на яйца, мясо и молоко. Об этом эксперт сказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24". 

Цены на продукты изменятся: стало известно, когда и что подешевеет

Цены на продукты изменятся: стало известно, когда и что подешевеет. Фото из открытых источников

По словам специалиста, сегодня рост цен на топливо автоматически приводит к увеличению стоимости других сырьевых товаров.

"Факт роста цен на топливо отражает общий рост цен на товары. А если добавить к этому, что мы повысили минимальную зарплату, то все это провоцирует рост цен", — рассказал экономист. 

Напомним, что по данным Ассоциации "Мясной отрасли", закупочные цены с 29 марта по 4 апреля составят 38-39 грн/кг живого веса свиньи. Таким образом уже в скором времени может подешеветь свинина. Также сообщается, что стоимость живых свиней со следующей недели, вероятно, уменьшится на 1 грн/кг. На прошлой неделе переработчики заявили, что поставлены в неконкурентные условия с теневым рынком.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что некоторые эксперты считают, что цены на продукты питания в Украине можно эффективно регулировать с помощью аграрного фонда. Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса прокомментировал такое мнение для портала "Комментарии" и рассказал, что можно сделать, чтобы такой механизм мог эффективно функционировать.

Эксперт подчеркнул, что аграрный фонд и создавался для того, чтобы через сглаживания ценовых колебаний давать ценовую поддержку сельхозпроизводителям. Обратной стороной этой медали есть возможность проводить товарные интервенции — реализовывать продукцию на рынке в момент роста цен для их сглаживания.



 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/8872-ceny-na-produkty-izmenyatsya-ekonomist-rasskazal-kogda-i-chto-podesheveet
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