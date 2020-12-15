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Главная Новости Бизнес экономика Что будет с импортом газа в Украину зимой: прогноз
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Что будет с импортом газа в Украину зимой: прогноз

По данным «Оператора ГТС Украины», ежедневно в Украину ввозится 4,6 млн куб. м газа

сегодня, 17:14
Автор:

Таисия Ерохина

Несмотря на отопительный сезон, Украина экспортирует больше природного газа, чем закачивает. Об этом свидетельствуют данные главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, о чем он сообщил в Facebook.

Что будет с импортом газа в Украину зимой: прогноз

Фото из открытых источников

Так, с начала декабря наметилась интересная динамика: из Украины больше вывозится газа, чем ввозится. Хотя отмечается, что объемы не очень значительные.

По данным "Оператора ГТС", ежедневно ввозится 4,6 млн куб. м (3,3 – из Венгрии, 1,3 – Словакии). А с начала месяца было ввезено 69 млн куб. м.

Тогда как ежедневно вывозится 5,3 млн куб. м (3,8 – в Венгрию, 1,5 – Польшу). Как сообщил Макогон, в основном газ вывозится с таможенного склада. Так, с начала месяца было вывезено около 80 млн куб. м.

Как пояснил "Оператор ГТС", при общем потреблении Украины в 143 млн куб. м в день и собственной добыче 54 млн куб. м, разница в 89 млн куб. м в основном покрывается за счет поднятия газа из ПХГ.

"Есть все основания предполагать, что импорт в Украину этой зимой будет минимальный и в основном потребности рынка будут покрываться за счет газа, закаченного в ПХГ", — говорится в сообщении главы "Оператора ГТС Украины".

Напомним, пришедшие зимние холода в страны Западной Европы поспособствовали увеличению цены на газ. Эксперты отмечают, что этой зимой зафиксировано максимальное значение за последние 20 месяцев.

Как сообщалось, бывший исполнительный директор национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", генеральный директор инвесткомпании AYA Capital Юрий Витренко уверяет, что Нафтогаз понес в этом году миллиардные убытки (за 9 месяцев этого года — 17 млрд грн) из-за деятельности нечестного и некомпетентного менеджмента. Оценка уже вызвала споры в экспертном сообществе. О том, почему Нафтогаз стал попадать в скандалы и что не так в газовом королевстве рассказали эксперты.


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Источник: https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158293271249081?__cft__[0]=AZWmg-fkGMskGycVeRa-mUOp0xCcIyK12UVmqQ3nDexG8e5q2vtJajP_cXeNbchveKS6EFTim1glaaVy13QqJcc9tHSEuZFGFJtH1lLYifoze4Hrj9FjrnjQZzRCLgLMp2k&__tn__=%2CO%2CP-R
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