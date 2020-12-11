Первые зимние холода повысили цену на газ до максимума за 20 месяцев

Пришедшие зимние холода в страны Западной Европы поспособствовали увеличению цены на газ. Эксперты отмечают, что этой зимой зафиксировано максимальное значение за последние 20 месяцев.

ФОТО: Из открытых источников

На голландском хабе TTF спотовая цена по итогам торгов в четверг выросла до 194,9 доллара за тысячу кубометров по сравнению со средней котировкой 183 доллара с начала месяца. Это значение стало максимальным с апреля прошлого года.

Однако, уже с сегодняшнего дня, синоптики прогнозируют восходящий температурный тренд, что должно понизить котировки газа.

По экспертным данным, европейские страны в этом декабре активно расходует запасы "голубого топлива" из подземных хранилищ. По прогнозам специалистов, исходя из месячных итогов, из хранилищ может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом после январского рекорда в 2017 году. Он составлял 24 млрд куб. м.

Напомним, что тарифы на доставку газа для части украинцев взлетят с нового года на 80%. Украинские эксперты проанализировали такое решение правительства и оценили необходимость и целесообразность повышения тарифа и риски неплатежей.

Ранее "Комментарии" писали о том, как улучшить качество газа. Огонь в конфорке может иметь специфический желтый или красный цвет. А приготовление пищи или закипание воды может занять в два раза больше времени, чем обычно. В этих проблемах часто обвиняют поставщиков голубого топлива. На самом деле нужно посмотреть на эту проблему шире. Цвет пламени может зависеть от ряда факторов, таких как влажность воздуха, чистота приборов, бытовых условий.





















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