Несмотря на приличную цену на газ, многие украинцы жалуются на его качество.

Как улучшить качество газа. Фото: liga.net

Огонь в конфорке может иметь специфический желтый или красный цвет. А приготовление пищи или закипание воды может занять в два раза больше времени, чем обычно.

В этих проблемах часто обвиняют поставщиков голубого топлива. На самом деле нужно посмотреть на эту проблему шире.

Цвет пламени может зависеть от ряда факторов, таких как влажность воздуха, чистота приборов, бытовых условий.

Качество топлива может ухудшаться, если сопло горелки грязное и засорившееся. В таком случае следует вызвать специалиста с газовой службы, чтобы он очистил сопло. Самому делать это не рекомендуется.

Также эксперты советуют проветривать квартиру. Ведь для нормального горения газа, требуется достаточное количество кислорода.

Еще одной возможной причиной плохого горения голубого топлива является недостаточное давление в системе. Эту проблему должны также решать специалисты.

Если вы уже проверили вышеуказанные факторы и приняли соответствующие меры, но ничего не изменилось, следует обратиться в облгаз. Именно это учреждение отвечает за качество газа.

Напоминаем, что Нафтогаз заявил о миллиардных убытках. Только за январь-сентябрь 2020 потери составили 17,034 миллиарда гривен по сравнению с чистой прибылью в 21,31 миллиарда гривен за аналогичный период прошлого года. Такие колоссальные убытки связанные со снижением спроса на энергоресурсы в связи с кризисом из-за коронавируса.

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