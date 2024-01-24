Действительно ли власть сделала работу над ошибками: как улучшится ситуация для бизнеса

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО приняло решение касательно экономической безопасности и стабильности во время военного положения. Якобы сделаны определенные шаги навстречу бизнесу, который серьезно встревожен из-за давления со стороны правоохранителей. О чем говорят подобные движения со стороны власти? Есть ли надежда на улучшение ситуации для бизнеса? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников
Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович отмечает, что, судя из заявлений президента и решения СНБО, руководству страны прекрасно известно об основных проблемах бизнеса.
А это, уточняет эксперт:
– маски-шоу, которые под аккомпанемент и с активным участием судей и прокуроров гастролирует по всей стране;
– арест известного бизнесмена Игоря Мазепы сотрудниками ГБР,
которые не имеют права расследовать правонарушения частных лиц, а должны заниматься исключительно чиновниками;
– блокировние регистрации накладных с конфискацией средств предприятий.
Но вместо этого, констатирует он, президент в лучших советских традициях поручил разбираться с проблемами тем, кто и создал эти проблемы.
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин рассуждает следующим образом:
Нужны, акцентирует эксперт, настоящие, реальные шаги, а не дежурные бумажки, рабочие советы и группы, законопроекты, про которые власть забывает сразу после их появления в СМИ.
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