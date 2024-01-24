Действительно ли власть сделала работу над ошибками: как улучшится ситуация для бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО приняло решение касательно экономической безопасности и стабильности во время военного положения. Якобы сделаны определенные шаги навстречу бизнесу, который серьезно встревожен из-за давления со стороны правоохранителей. О чем говорят подобные движения со стороны власти? Есть ли надежда на улучшение ситуации для бизнеса? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

Никаких изменений не последует

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович отмечает, что, судя из заявлений президента и решения СНБО, руководству страны прекрасно известно об основных проблемах бизнеса.

А это, уточняет эксперт:

– маски-шоу, которые под аккомпанемент и с активным участием судей и прокуроров гастролирует по всей стране;

– арест известного бизнесмена Игоря Мазепы сотрудниками ГБР,

которые не имеют права расследовать правонарушения частных лиц, а должны заниматься исключительно чиновниками;

– блокировние регистрации накладных с конфискацией средств предприятий.

"Самыми правильными и естественными шагами навстречу бизнеса должны были бы стать увольнение генпрокурора, руководства ГБР, а также инициаторов блокирования налоговых накладных – главы налогового комитета, министра финансов и замминистра финансов, отвечающих за налоговую политику. Только новые люди могли бы начать новую политику", – уверен Павел Себастьянович.

Но вместо этого, констатирует он, президент в лучших советских традициях поручил разбираться с проблемами тем, кто и создал эти проблемы.

"Жалобы на прокуроров отправлены самим прокурорам. Естественно, что никаких изменений не последует, – прогнозирует эксперт. – На короткое время силовики умерят свой аппетит. Но совсем скоро они с новой силой набросятся на бизнес, который осмелился поднять голову. И который, по мнению силовиков, является их главным источником обогащения".

Нужны реальные шаги

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин рассуждает следующим образом:

"Подобные встречи "навстречу бизнесу" традиционно для Украины имеют крайне низкий КПД и выступают, скорее, ритуальным механизмом снижения социальной напряженности (выпускание пара)".

Нужны, акцентирует эксперт, настоящие, реальные шаги, а не дежурные бумажки, рабочие советы и группы, законопроекты, про которые власть забывает сразу после их появления в СМИ.

"Новые выборы и смена истеблишмента – это пока единственная возможность для необходимых изменений", – констатирует Вячеслав Черкашин.

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