Экономический фронт Украины во время войны: что уже сделано и какие есть проблемы

Прошло почти четыре месяца открытой войны России против Украины. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам с просьбой рассказать, как Украина держит экономический фронт, какие важные решения уже приняты, какие еще надо принять.

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Задача правительства – научить экономику работать в условиях войны

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило отмечает следующие моменты.



1. В самый тяжелый период сохранена банковская система. И сейчас гривна стабильна, банки работают надежно.



2. Обеспечена посевная кампания. В том числе – за счет поддержки агрокредитами.



3. Организована релокация предприятий (перебазирование в относительно спокойные регионы из тех, что охвачены боевыми действиями или временно оккупированы).



4. Перестроен под нужды войны бюджет.



5. Восстанавливается работа налоговой службы.



6. Расширена система кредитов 5-7-9.



7. Пусть методом проб и ошибок, но налажена поставка топлива в условиях остановки импорта из Беларуси и РФ и разрушения НПЗ.



8. Перестраивается транспортная логистика импорта и экспорта в условиях остановки морских перевозок.



"Всё это – реакция по перестройке экономики с учетом военных рисков. Сейчас задача – научить экономику работать в условиях войны. Консолидировать возможности наполнения бюджета. По максимуму реструктуризировать внешний долг. Попытаться расширить целевое кредитование. Увеличить переработку агросырья в Украине. Переформатировать соцподдержку внутренне перемещенных лиц и пострадавших громад, максимально использовать трудовой потенциал трудоспособных. Увеличить ориентацию украинских предприятий на потребности ВСУ. Наконец, продолжить формирование видения послевоенного восстановления. Проектные наработки дополнить видением стратегии реформ, в т. ч. в контексте евроинтеграции", – резюмирует Ярослав Жалило.

Ресурсы бизнеса уже практически исчерпаны: какие есть проблемы в деловой деятельности

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач отмечает, что по данным исследований бизнеса (июнь 2022 года, Advanter Group) 70% предприятий приобщились к волонтерской активности. При этом 47% на текущий момент полностью или почти полностью остановлены.



"Это – яркая иллюстрация того, что сейчас происходит с экономикой, – говорит Андрей Длигач. – Собственные ресурсы бизнеса уже практически исчерпаны, потому принципиально важно активировать деловую деятельность. Это вопрос и к государству, и к самому бизнесу".



Главным препятствием для восстановления является существенное сокращение клиентского спроса в подавляющем большинстве сфер. Однако бизнес, акцентирует эксперт, указывает на еще ряд проблем, которые как раз могут быть решены на государственном уровне.



1. Неуверенность в будущем.



"Да, сложно спрогнозировать дату украинской победы. Но это не значит, что мы должны откладывать восстановление. Напротив, чем активнее мы будем действовать — в том числе с инвестициями — тем сильнее будет государство и тем больше будет способность противиться агрессии. Это понимают и наши международные партнеры. Поэтому развертывание кластеров, строительство индустриальных парков и производств, работа на экспорт – всё это должно двигаться уже сейчас. Верховная Рада приняла законы об индустриальных парках (имеются спорные положения, однако в целом это в пользу активизации бизнеса)", – подчеркивает Андрей Длигач.



2. Доступ к финансированию.



Банки, отмечает эксперт, фактически не кредитуют бизнес. Длинных дешевых денег в стране и не было, и нет. 0-5-7-9% сработала для аграриев, однако оказалась неработающей для большинства бизнеса. На этом фоне, отмечает Андрей Длигач, выглядят неплохими идеи Кабмина о грантах для малого и микро-бизнеса.



Однако вопросы с доступом к финансовому ресурсу следует немедленно решать.



3. Кадровое обеспечение.



Бизнес должен сберечь ключевых профессионалов, уверен эксперт. Следовательно, государство должно срочно ввести в действие систему бронирования специалистов от призыва. Также государство, по его мнению, должно предоставить понятную простую процедуру заграничных командировок для предпринимателей и специалистов (например, гарантировать возвращение могут бизнес-сообщества, входящие в Коалицию бизнес-сообществ за модернизацию Украины).



4. Логистические проблемы медленно решаются.



5. Нужна предсказуемость действий государства.



"Новый общественный договор назрел. И бизнес готов (об этом свидетельствуют моделирующие исследования Advanter Group) обелить зарплаты и прекратить использовать схемы уклонения от уплаты налогов. Но государство должно предложить либеральную налоговую систему и остановить позорную практику вмешательства в деятельность бизнеса, – считает Андрей Длигач. – Либеральная налоговая реформа может стать ключевым решением, активизирующим инвестиции, создание рабочих мест и рост экономики. Очевидно, должны быть снижены НДС (так можно убрать злоупотребление налогом) и налоги на труд (до уровня не более 15% НДФЛ+ЕСВ+Военный сбор). Налог на прибыль должен быть заменен налогом на выведенный капитал".

По мнению эксперта, важно также привлечь бизнес и международных партнеров к созданию и реализации программ Восстановления и Модернизации Украины".

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