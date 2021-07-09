Экономический рывок: способна ли на него Украина — эксперт

Из-за коронавирусной пандемии экономика большинства стран продемонстрировала заметный упадок. Но уже сейчас, в 2021 году, многие надеятся на то, что ситуация улучшится. Директор по научной работе Growford Institute Татьяна Богдан рассказала порталу "Комментарии", как, когда и за счет чего наша Украина может сделать экономический рывок. Также журналисты узнали, что мешает нам в этом направлении.

Эксперт оценила возможности Украины для экономического рывка. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Что стоит сделать

По мнению Татьяны Богдан, для достижения экономического прорыва безусловным приоритетом Украины должно стать радикальное повышение уровня частных и государственных инвестиций, или как говорят экономисты — ускорение валового накопления основного капитала. Инвестиции являются развитием необходимой инфраструктуры в стране: это новые производственные предприятия, это модернизация действующих предприятий, это закупки технологий и оборудования, это оснащение рабочих мест, говорит специалистка.

"В Украине доля валового накопления основного капитала в ВВП в течение 2013-2020 гг. изменялась в пределах 13-16,9%. А международные исследования показывают, что в период после Второй мировой войны 56 успешных экономик мира росли с ежегодным темпом более 6% ВВП в течение одного или нескольких десятилетий, имели долю ежегодного накопления основного капитала в ВВП на уровне 25% ВВП и выше, — говорит Татьяна Богдан. — Поэтому вполне естественно, что любая страна с невысоким уровнем доходов, которая стремится быстро расти, должна направлять на накопление основного капитала от 25% до 35% ВВП в год".

По словам эксперта, если же фактически уровень накопления капитала не достигает отметки 20% ВВП, то такая экономика входит в состояние хронического упадка или стагнации. Именно это, говорит Татьяна Богдан, и происходит с экономикой Украины в последние 15 лет.





Экспертка Татьяна Богдан. Фото: Growford Institute

Для активизации темпов инвестиционной деятельности в Украине крайне важно обеспечить доступность финансовых ресурсов инвестиционного развития. По мнению директора по научной работе Growford Institute в этот перечень входят:

— кредитные ресурсы банков;

— инвестиционные инструменты Национального банка;

— государственные гарантии;

— бюджетные ссуды и субсидированные государством банковские кредиты;

— средства международных финансовых организаций;

— сбережения населения;

— экономия других субъектов национальной экономики;

— ресурсы фондового рынка.

"Привлечение таких ресурсов в экономический оборот Украины требует наличия профессиональной государственной службы, ответственного монетарного регулятора, действенной инфраструктуры финансового рынка, правовой защищенности прав кредиторов/инвесторов и общего оздоровления инвестиционного климата", — убеждена Богдан.

Куда государство должно инвестировать

В структуре различных видов инвестиций весомую роль должны играть инвестиции государства, в частности, инвестиции в инфраструктуру, говорит Татьяна Богдан. Такие инвестиции повышают темпы экономического роста страны по нескольким каналам.

"Во-первых, в краткосрочном периоде действие фискального мультипликатора приводит к росту совокупного спроса на стадии реализации проектов. Во-вторых, государственные инвестиции повышают темпы роста экономики в долгосрочном периоде через степень привлекательности частных инвестиций, повышение производительности факторов производства, активизации накопления человеческого капитала", — утверждает специалистка.

Специалисты МВФ оценили, что рост государственных инвестиций на 1% ВВП в разных типах стран потенциально может повысить темпы роста их ВВП на 2,7% и увеличить объемы внутренних частных инвестиций на 10%.

"То есть приоритет государственных инвестиций, провозглашенных украинской властью в прошлом году, с точки зрения стратегических перспектив развития страны можно считать правильным, — объясняет эксперт. — Но существенная оговорка — это прозрачность и эффективность использования государственных средств с ликвидацией многочисленных коррупционных схем в рамках программ "Большого строительства" и "Большой реконструкции".

Насчет времени инициирования таких программ, то, по мнению Татьяны Богдан, двукратное увеличение расходов на дорожное строительство из бюджета 2020 было преждевременным. Все потому, что до сих пор не решены основные задачи борьбы с пандемией, которая длится уже полтора года и унесла жизни 52 тысяч украинцев.

"В контексте решения задач активизации частного инвестирования и повышения эффективности государственных инвестиций, по моему мнению, крайне важно достичь прогресса в процессах демонополизации экономики, деолигархизации общества, защиты экономической конкуренции. Сейчас наличие многочисленных возможностей для поиска ренты и получения арбитража в уязвимых секторах экономики, по оценкам экспертов Всемирного банка, снижает качество государственных институтов, подрывает здоровые стимулы к накоплению капитала, привлечения иностранных инвестиций и диверсификации экспорта", — говорит специалистка.

Татьяна Богдан убеждена: для повышения уровня благосостояния страны и суммарной производительности труда важны не только объемы инвестирования, но и отраслевая направленность инвестиций.

"Экономист известно, что продвижение нации на пути индустриализации и развития перерабатывающей промышленности приводит к повышению общего уровня производительности экономики и ускорения темпов роста ВВП. Ручир Шарма в своей работе "Взлет и падение стран" приводит такой факт: из пяти крупнейших стран, которые являются признанными лидерами экономического развития и имеют высокие доли инвестиций в ВВП, четыре являются лидерами по показателю доли перерабатывающей промышленности в ВВП, — рассказывает эксперт. — Это Китай, Южная Корея, Малайзия и Индонезия. С другой стороны, большинство стран (среди тех, которые не имеют богатых залежей нефти и природного газа) не смогли даже начать процесс выхода из бедности без создания перерабатывающей промышленности".

Что мешает экономическому рывку

По словам Татьяны Богдан, традиционно барьерами для экономического развития в бедных странах считались "провалы" государства, которые проявляются в форме коррупции, незащищенности прав частной собственности, убыточности государственных предприятий, образования монополий и тому подобное.

"Но специалисты МВФ Чериф и Гасанов доказывают, что весомыми сдерживающими факторами для устойчивого роста экономик, наряду с "провалами" государства, есть и "провалы" рынка. В результате действия "провалов" рынка, труд и капитал в бедных странах направляются преимущественно в низкопродуктивные сектора экономики, закрепляет состояние хронической бедности и тормозит процесс развития", — отмечает эксперт.

Современная экономика развития признает наличие двух ключевых предпосылок для преодоления указанных "провалов" и повышение темпов экономического роста, говорит специалистка. Во-первых, это усиление частных основ экономического развития (private fundamentals) — активное инвестирование частного капитала, внедрение новых технологий и повышение квалификации работников. Во-вторых, это совершенствование государственных основ развития (public fundamentals) — развитие государством физической инфраструктуры, создание качественного институциональной среды для работы рынков, преодоление проблем координации в частном секторе при создании современных производств.

"Учитывая это, возрождение перерабатывающей промышленности Украины и достижение позитивных структурных сдвигов в экономике требует максимального применения частных основ развития и активной роли государства — создания мотивации для частного бизнеса инвестировать в перерабатывающую промышленность и заниматься инновационной деятельностью, построение качественной транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры, повышение квалификационного уровня занятых и т.д., — резюмирует Татьяна Богдан. — Реализация таких амбициозных задач требует, прежде всего, определение комплексного набора инструментов экономической политики, формирование системы ответственных институтов и перестройки бюджетного процесса".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что может произойти с экономикой Украины, если мы не получим очередной заем от Международного валютного фонда. Детали — в нашем материале.

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