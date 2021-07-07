Транш от МВФ летом: поможет ли Украине визит Зеленского в США

Украине не следует беспокоиться, даже если страна не получит очередного "вливания" от Международного валютного фонда в виде транша до конца года. Однако, по словам главы Минэкономики Алексея Любченко на форуме "Украина.30", члены правительства считают, что деньги будут получены. "Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, действительно ли перспективы столь радужные.



Власть считает, что МВФ даст Украине кредит в этом году. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Специалисты рассказали, как стоит оценивать подобные заявления украинских политиков. Также журналисты попробовали выяснить, способен ли повлиять на получение транша от МВФ визит президента Украины в США, запланированный на конец июля.

"Украине в ближайшее время необходимо будет рассчитывать на свои силы"

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин не ожидает получения транша до сентября как минимум.

"То есть, пиковые в этом году сентябрьские выплаты придется осуществлять без поддержки Фонда, — отмечает он. — В лучшем случае, транш будет получен к концу года. Однако для этого необходимо сделать множество шагов. При этом последние события в НБУ, смена представителя фонда в Украине (стандартная процедура) не позволяют говорить о ближайшем возобновлении сотрудничества. Запущенные судебные, антикоррупционные реформы не успеют себя проявить, чтобы говорить о кредите".

Андрей Шевчишин прогнозирует, что Украине в ближайшее время необходимо будет рассчитывать на свои силы (привлечение валюты на внутреннем рынке, либо пересмотр расходной части Бюджета, либо эмиссия), на поддержку других кредиторов (ВБ, Еврокомиссия) и привлечение кредитов на открытом рынке (еврооблигации).

"В целом, конечно отсутствие прогресса с Фондом плохой знак, но не катастрофический, — считает аналитик. — Не думаю, что этот фактор как-то повлияет на визит украинского президента в США. Финансовый вопрос — только часть пакета для обсуждения. Есть масса других насущных тем".

"Перспективы получения очередного транша МВФ летом выглядят маловероятными"

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко размышляет следующим образом:

"Судя по тому, что дата "виртуального визита" миссии МВФ в Украину пока не согласована, а госсекретарь США Блинкен сделал резкое заявление относительно того, что с 2014 года в Украине не посажен ни один топ-коррупционер, и Верховная Рада пока не приняла весь пакет законопроектов, который требует фонд, перспективы получения очередного транша МВФ летом выглядят маловероятными. Особенно на фоне продолжающегося скандала вокруг НАК "Нафтогаз".

По мнению эксперта, если ситуация не поменяется кардинально, ожидать транша МВФ в этом году не стоит.

"Об этом уже намекнул инвестбанкир Сергей Фурса, которого считают осведомленным человеком в отношениях Украины и Фонда, — отмечает Оксана Чепижко. — Безусловно, планируемый визит президента Зеленского в Вашингтон может переломить ситуацию. Напомню, что США только за этот год продатировали МВФ на 368 млрд долларов. Однако те требования, которые выдвигает администрация Байдена (дело Коломойского, приватизация госмонополий, усиление роли НАБУ и других антикорупционных органов), могут оказаться неприемлемыми для Офиса президента. И страна останется без транша".

Впрочем, такой вариант развития событий, учитывая благоприятный баланс между импортом и экспортом, не вызовет, по мнению власти, ухудшения финансовой ситуации.

"Об этом, к примеру, говорит депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. При таком раскладе переговоры с МВФ будут возобновлены или в следующем году, или в случае "потребности". Например, если придется вводить осенью очередной локдаун и резко потребуются средства для поддержки ряда социальных программ", — подчеркивает Оксана Чепижко.

Правда, для этого надо предоставить аудит использования средств "Коронавирусного Фонда" за 2020-2021 годы. А там, судя по всему, "всё украдено до нас", резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сколько денег от МВФ Украина получила за годы своей независимости и насколько большой долг для выплаты у нас сейчас есть. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, что может случиться с украинской экономикой, если Международный Валютный Фонд откажет нам в кредите.

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