Транш от МВФ летом: поможет ли Украине визит Зеленского в США

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МЕНЮ
Вечканова Елена
Украине не следует
беспокоиться, даже если страна не получит очередного "вливания" от Международного валютного фонда в виде
транша до конца года. Однако, по словам главы Минэкономики Алексея Любченко на
форуме "Украина.30", члены правительства считают, что деньги будут получены. "Комментарии"
решили поинтересоваться у экспертов, действительно ли перспективы столь
радужные.
Власть считает, что МВФ даст Украине кредит в этом году. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Специалисты рассказали, как стоит оценивать подобные заявления украинских политиков. Также журналисты попробовали выяснить, способен ли повлиять на получение транша от МВФ визит президента Украины в США, запланированный на конец июля.
Руководитель отдела аналитики компании Forex
Club Андрей Шевчишин не ожидает получения транша до сентября как минимум.
Андрей Шевчишин прогнозирует, что Украине в
ближайшее время необходимо будет рассчитывать на свои силы (привлечение валюты
на внутреннем рынке, либо пересмотр расходной части Бюджета, либо эмиссия), на
поддержку других кредиторов (ВБ, Еврокомиссия) и привлечение кредитов на
открытом рынке (еврооблигации).
Исполнительный директор Ассоциации защиты
банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана
Чепижко размышляет следующим образом:
По мнению эксперта, если ситуация не
поменяется кардинально, ожидать транша МВФ в этом году не стоит.
Впрочем, такой вариант развития событий,
учитывая благоприятный баланс между импортом и экспортом, не вызовет, по мнению
власти, ухудшения финансовой ситуации.
Правда, для этого надо предоставить аудит
использования средств "Коронавирусного Фонда" за 2020-2021 годы. А
там, судя по всему, "всё украдено до нас", резюмирует эксперт.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сколько денег от МВФ Украина получила за годы своей независимости и насколько большой долг для выплаты у нас сейчас есть. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, что может случиться с украинской экономикой, если Международный Валютный Фонд откажет нам в кредите.
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