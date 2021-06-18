Кредит от МВФ: сколько денег Украина получила и какую сумму должна

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Вечканова Елена
Сотрудничество с Международным валютным фондом в последние годы активно обсуждается украинцами. И пока власть работает над получением очередного транша, "Комментарии" обратились в Министерство финансов с вопросом, какую сумму средств Украина получила от МВФ за годы своей независимости.
За 29 лет сотрудничества МВФ выдал Украине около 35 млрд долларов. Фото из открытых источников
Как пояснили чиновники Минфина в ответе на информационный запрос, наше государство получает выплаты от Фонда в течение последних 29 лет. За это время было начато аж 12 различных программ, касающихся экономического развития государства. Также в МВФ поддерживают внедрение многих реформ на территории нашей страны.
Общая сумма полученных от МВФ траншей пока составляет около 35 млрд долларов США. При конвертации в национальную валюту при нынешнем курсе получим более 951 млрд гривен.
Как объясняют в Министерстве финансов, деньги, полученные от Фонда в рамках уже указанных программ сотрудничества, идут по двум направлениям. Ими пополняют валютные резервы или причисляют в общий фонд госбюджета.
Финансы, которые "заходят" в главной украинской "казны", позже выделяются на конкретные действия, которые предусмотрены статьей 23 Бюджетного кодекса Украины.
Сегодня же Украина имеет определенные обязательства, касающиеся разработанной совместно с МВФ программы под названием "Стенд-бай" на 2021 год. Получение транша предусматривает восстановление антикоррупционного законодательства, а также проведения реформы судебной системы.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как народные депутаты оценили отчет о выполнении госбюджета в 2020 году. Эксклюзивные подробности — в нашем материале.
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