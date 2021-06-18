Кредит от МВФ: сколько денег Украина получила и какую сумму должна

Сотрудничество с Международным валютным фондом в последние годы активно обсуждается украинцами. И пока власть работает над получением очередного транша, "Комментарии" обратились в Министерство финансов с вопросом, какую сумму средств Украина получила от МВФ за годы своей независимости.



За 29 лет сотрудничества МВФ выдал Украине около 35 млрд долларов. Фото из открытых источников

Как пояснили чиновники Минфина в ответе на информационный запрос, наше государство получает выплаты от Фонда в течение последних 29 лет. За это время было начато аж 12 различных программ, касающихся экономического развития государства. Также в МВФ поддерживают внедрение многих реформ на территории нашей страны.

Общая сумма полученных от МВФ траншей пока составляет около 35 млрд долларов США. При конвертации в национальную валюту при нынешнем курсе получим более 951 млрд гривен.

Как объясняют в Министерстве финансов, деньги, полученные от Фонда в рамках уже указанных программ сотрудничества, идут по двум направлениям. Ими пополняют валютные резервы или причисляют в общий фонд госбюджета.

Финансы, которые "заходят" в главной украинской "казны", позже выделяются на конкретные действия, которые предусмотрены статьей 23 Бюджетного кодекса Украины.

"Использование таких средств осуществляется в соответствии с их назначением. Иными словами, средства, полученные от МВФ, попадали в общий котел, и дальнейшее их использование осуществлялось в соответствии с потребностями страны", — отметили в ответе на запрос портала "Комментарии".

Сегодня же Украина имеет определенные обязательства, касающиеся разработанной совместно с МВФ программы под названием "Стенд-бай" на 2021 год. Получение транша предусматривает восстановление антикоррупционного законодательства, а также проведения реформы судебной системы.

"По состоянию на 31 мая 2021 Минфином уплачено по займам МВФ в целом 195,4 млрд грн, в том числе: Stand-by-2008 — 51,5 млрд грн; Stand-by-2010 — 35,1 млрд грн; Stand-by-2014 — 78,5 млрд грн; EFF-2015 — 28,6 грн; Stand-by 2020 — 1,6 млрд грн", — сообщили в пресс служба Минфина.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как народные депутаты оценили отчет о выполнении госбюджета в 2020 году. Эксклюзивные подробности — в нашем материале.



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