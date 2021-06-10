Несет ли списание долгов МВФ для Украины реальную угрозу дефолта — эксперт

Финансовые вопрос, особенно касающиеся госбюджета, всегда остро воспринимаются украинским народом. Так и предложение отдельной группы народных депутатов обратиться к Международному валютному фонду для списания существующих долгов вызвало настоящую бурю эмоций среди политиков и простых украинцев.



Эксперт раскритиковал депутатов, предложивших Украине списать долг МВФ. Фото: Слово і діло

По мнению главы Директората ассоциации франчайзинга, вице-президента Ассоциации инвесторов в Украине Андрея Кривоноса, такая идея является абсолютно непрофессиональной. Об этом эксперт рассказал в личном блоге на портале "Комментарии".

"Мы все давно искали способ очистить экономику страны от долгов. И тут 36 депутатов оказались впереди всех – зачем искать пути, проводить реформы, можно же просто сказать правительству: договоритесь, чтобы списали. А что так можно было?! — саркастично вопрошает Андрей Кривонос. — Можно просто сказать, что всем, кому мы должны, мы прощаем. В сказках и в анекдотах прокатывает, а вот в реальной жизни будут проблемы".

Эксперт подчеркивает, что инициаторы создания такого законопроекта не собирались лично заниматься реструктуризацией (деловое название списания), а переложить ответственность на правительство. Которое, в случае выполнения подобных обязательств, будет "на крючке".

"Этот проект постановления – признание в том, что "ничего у нас не получается" – 36 нардепов, в основном "зеленые", признались, что их фантазии в управлении государства закончились. Во всем виноват МВФ, и, если бы не долги перед ним, у нас был бы филиал рая на земле. Раз признались, пусть идут в первый класс образовательной школы, учиться заново", — говорит Андрей Кривонос.

По словам эксперта, наличие такого законопроекта может быть своеобразным "черновиком" признания о предстоящем дефолте Украины.

"Такой способ развития используется странами в разные года, но минусов дефолта намного больше, чем плюсов: инвестиционный климат, доверие к государству, к банковской системе, к гривне подвергаются опасности", — поясняет специалист.

Идею группы депутатов Андрей Кривонос откровенно называет постановкой, которая способна сорвать бюджетный процесс. Вместо нее же должны были заняться созданием резолюции бюджета.

"Не рискнули 36 краплёных карт (столько подписантов проекта) взять на себя ответственность и написать постановление и списать долги, а заставляют сделать это правительство. Возникает вопрос: а владельцы этих депутатских карточек знают, что они подписали? — ставит риторический вопрос эксперт, тут же добавляя: — Факт: постановление вредное и вскрывает проблемы в управлении государственными финансами".

К слову, как чуть ранее сообщали "Комментарии", некоторые из "Слуг народа", которые поддержали данное постановление, уже отозвали свои подписи. Откуда подобные изменения, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, как другие специалисты оценивают вероятность реструктуризации украинских долгов перед Международным валютным фондом. Подробности — в нашей публикации.

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