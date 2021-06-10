Несет ли списание долгов МВФ для Украины реальную угрозу дефолта — эксперт

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Вечканова Елена
Финансовые вопрос,
особенно касающиеся госбюджета, всегда остро воспринимаются украинским народом.
Так и предложение отдельной группы народных депутатов обратиться к
Международному валютному фонду для списания существующих долгов вызвало
настоящую бурю эмоций среди политиков и простых украинцев.
Эксперт раскритиковал депутатов, предложивших Украине списать долг МВФ. Фото: Слово і діло
По мнению главы Директората
ассоциации франчайзинга, вице-президента Ассоциации инвесторов в Украине Андрея
Кривоноса, такая идея является абсолютно непрофессиональной. Об этом эксперт
рассказал в личном блоге на портале "Комментарии".
Эксперт
подчеркивает, что инициаторы создания такого законопроекта не собирались лично
заниматься реструктуризацией (деловое название списания), а переложить ответственность
на правительство. Которое, в случае выполнения подобных обязательств, будет "на
крючке".
По словам
эксперта, наличие такого законопроекта может быть своеобразным "черновиком"
признания о предстоящем дефолте Украины.
Идею группы
депутатов Андрей Кривонос откровенно называет постановкой, которая способна
сорвать бюджетный процесс. Вместо нее же должны были заняться созданием
резолюции бюджета.
К слову, как чуть
ранее сообщали "Комментарии", некоторые из "Слуг народа", которые поддержали
данное постановление, уже отозвали свои подписи. Откуда подобные изменения, узнавайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете прочесть о том, как другие специалисты оценивают вероятность
реструктуризации украинских долгов перед Международным валютным фондом.
Подробности — в нашей публикации.
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