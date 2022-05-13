"Это неправда!": Binance опровергает ограничения вывода денег для граждан РФ

Одна из крупнейших мировых криптовалютных бирж Binance не ограничивала переводы и вывод денег для граждан Российской федерации независимо от страны резидентства.

В руководстве Binance назвали заявление службы поддержки некорректным. Фото: Pixabay

Как сообщает издание Forbes со ссылкой на пресс-службу Binance, деньги невозможно вывести только через SWIFT-переводы, так как банк-партнер не работает с пользователями из РФ.

В частности, в руководстве Binance назвали ответ службы поддержки некорректным.

"В публикации, где агент службы поддержки в рамках обращения ответил, что "ограничения зависят от места рождения", некорректны (за что мы просим прощения)", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что SWIFT-переводы для граждан Российской федерации были "исторически недоступны" даже до введения ограничений, так как банк-партнер не работал и не работает с клиентами не только из России, но и с рядом других государств, в частности, Хорватии, Мексики, Черногории, Турции и так далее. Полный список размещен на сайте криптобиржи с 19 ноября 2021 года.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в соцсети сообщил, что одна из крупнейших мировых криптовалютных бирж Binance заблокировала денежные переводы и вывод средств в иностранные банки гражданам Российской федерации независимо от их резидентства.

Он также обнародовал скриншоты переписки граждан Российской федерации, которые зарегистрированы в Binance как резиденты Объединенных Арабских Эмиратов, а также ответы службы поддержки криптовалютной биржи.

Binance – крупнейший в мире сервис по обмену криптовалютами. Он был создан в 2017 году, а уже в следующем году стал крупнейшим в мире по объему торгов.

Компания была создана в Китае, однако впоследствии, после запрета правительством КНР торговли криптовалютами в сентябре 2017 года, руководство решило перенести серверы и штаб-квартиру в Японию.

6 ноября 2019 года вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что на основе меморандума до конца года Binance должна заработать в Украине.













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