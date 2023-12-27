Финансово-экономические итоги 2023 года: с каким прогнозом Украина входит в 2024-й

Падение ВВП Украины в 2022 году из-за широкомасштабного российского вторжения составило около 30%. Эксперты отмечали, что украинская экономика достигла дна. Но к концу 2023-го мы подходим с предполагаемым ростом ВВП на 5%, а также с относительно стабильным курсом, несмотря на то, что Нацбанк отменил его фиксированность. Портал "Комментарии" поинтересовался у экспертов – какие для Украины главные финансово-экономические итоги 2023 года и ожидания от 2024-го.

Итоги года для экономики Украины. Фото из открытых источников

Украинская экономика приноровилась к новым вызовам

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак основным позитивным итогом для экономики Украины в 2023 году считает то, что наша экономика начала восстанавливаться после широкомасштабного российского вторжения.

"Рост ВВП ожидается в районе 5%, что значительно больше, чем прогнозировалось нашим правительством, международными институциями и так далее. Сперва предполагалось, что рост будет в районе 2%. И то не все в это верили, пророча, особенно в начале года, продолжение падения экономики. И для этого были поводы", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что первые месяцы 2023-го мы переживали с массовыми отключениями электроэнергии в результате целенаправленных ударов противником по объектам критической инфраструктуры, включая энергетическую. Кроме того, мы вновь столкнулись с проблемами экспорта морскими путями, когда РФ сначала с максимальными проволочками давала работать "зерновому коридору", а потом (в июле) и вовсе вышла из соглашения, начав удары по нашим портам и зернохранилищам. Параллельно с этим возникли проблемы на наших западных границах, где начались блокирования сухопутных путей со стороны наших друзей-партнеров-конкурентов – Польша, Словакия, Венгрия.

"Тем не менее, украинская экономика приноровилась к новым вызовам. А с помощью наших зарубежных партнеров бюджет близок к выполнению. Это помогло поддерживать социальный сектор, выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам, поддерживать переселенцев и малообеспеченные слои населения. Формировался спрос на потребительские товары, что поддерживало экономику", – поясняет Тарас Козак.

Ну, а элегантные решения и мощь ВСУ, акцентирует он, выдавили рашистов с западной части Черного моря. Что позволило существенно увеличить наш морской экспорт, который в декабре может значительно превысить тот, что мы имели при "зерновой сделке", постоянно срываемой Россией.

входим на оптимистической ноте". "Налаживается ситуация и на наших западных границах. Экспорт растет. Урожай в этом году мы собрали неплохой. Конечно, удивительно, что в условиях войны растет экспорт. Но украинцы уже начали приучать мир к тому, что мы – нация, умеющая совершать чудеса. Благодаря своей смекалке, сноровке, мужеству, благодаря помощи зарубежных партнеров, мы всё больше ощущаем финансовую стабильность. Есть доверие к банковской системе, есть вера в лучшее, – отмечает Тарас Козак. – Так что в 2024-й, несмотря на сложности последнего времени с выделением нам многомиллиардных траншей со стороны США и ЕС (надеемся, эти проблемы разрешатся в ближайшие месяцы ),

Наш бизнес находится в низком старте

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич поделился таким мнением:

"Для меня открытие (и это главный вывод уходящего года), что можно получить 5% роста ВВП при практически неработающей экономике под фактически тоталитарным давлением своей же власти. Украинская промышленность в ужасном состоянии даже на подконтрольной территории. Не говоря уж об оккупированной, о массе уничтоженных заводов, о невозможности ведения полноценной экономической деятельности в связи с массовым перемещением людей (за границу, внутри страны, а также из-за мобилизации)".

Наша экономика, акцентирует эксперт, держится на плаву исключительно за счет внешних вливаний. Это, уверен он, точно не повод радоваться и гордиться.

А украинская власть ничего не сделала за почти два года полномасштабной войны, чтоб предпринимательство, экономика адаптировались к новым условиям. Расчет был, похоже, исключительно на внешние вливания. И они нам, действительно, помогли. Но их резкое перекрытие может привести к огромным потрясениям для не адаптировавшейся к военному времени украинской экономики". "Потому что такая тенденция может привести к окончательной потере украинскими властями связи с реальностью, – поясняет Сергей Доротич. – Есть опасения, что эта иллюзия относительной стабильности лопнет. А прозрение будет ужасным и непредсказуемым. Сигналы внешних доноров, причем сигналы синхронные, ничего хорошего нам не обещают. Помощь стремительно сокращается, буксует

Наш бизнес, признался эксперт, находится в низком старте. Он максимально настроен на уход с территории, которая стала неприемлемой для ведения предпринимательской деятельности. По причине невозможности прогнозирования своей деятельности – как из-за продолжающихся атак со стороны РФ, так и из-за деятельности украинской власти (возобновление проверок, непрекращающаяся коррупция, усиливающаяся мобилизация).

"Невозможно вести предпринимательскую деятельность в постоянно страхе, – говорит Сергей Доротич. – Как из-за российской агрессии, так и из-за того, что украинская власть может поставить подножку в любой момент. Ну, как представители бизнеса могут взять кредит, если завтра их могут мобилизовать? Или кого-то с их предприятий. Так что, с моей точки зрения, и итоги уходящего года, и прогнозы на новый для украинского бизнеса – негативные".

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