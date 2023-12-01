Прогноз на декабрь: что будет с курсом и стоит ли ожидать резких скачков

Новый месяц – традиционное время для новых прогнозов. Ранее эксперты рассказали изданию "Комментарии" о главных событиях финансово-экономического фронта осени, а также – с чем входим в зиму. Теперь же мы поинтересовались – каким будет курс гривны в декабре, стоит ли ожидать резких скачков, от чего это зависит.

Курс гривны. Фото из открытых источников

Запаса резервов для поддержки курса более чем достаточно

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран поясняет:

"Курс гривны сегодня в определенной степени зависит от международной помощи. Но на ближайшие перспективы я не вижу серьезных фундаментальных рисков, которые бы повлекли за собой курсовые колебания на межбанке или наличном рынке".

По словам эксперта, по состоянию на 1 октября международные резервы НБУ покрывали до 85% денежного агрегата М1 (включает в себя наличные деньги в обращении и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения – прим. ред.) наличной и безналичной гривны в обращении. И обеспечивали более 8 месяцев импорта, при нормативе – 3 месяца.

"Поэтому запаса резервов для поддержки курса более чем достаточно. Вопрос остается открытым – будет ли это делать НБУ. Пока что он активно поддерживал гривну", – отмечает Виталий Шапран.

Стабильность гривны аж зашкаливает

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что никаких радикальных перемен в курсе гривны в декабре не будет.

"Всё те же 37 с копейками за доллар. Плюс-минус. На наличном рынке. На безнале – около 36. Спрос на валюту упал. Импортеры уже так активно ее не покупают, потому что завозить товары под новый год уже нет смысла. После Нового года продажи смартфонов, одежды – да всего — падают. Что хотели — завезли, кто хотел – купил", – поясняет эксперт.

По его словам, ажиотажа нет даже на закупках топлива.

"Так что стабильность гривны аж зашкаливает, – констатирует Александр Охрименко. – Обвал возможен, если США и ЕС не выделят нам денег. Но пока всё выглядит так, что – выделят".

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