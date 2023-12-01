Прогноз на декабрь: что будет с курсом и стоит ли ожидать резких скачков

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Кравцев Сергей
Новый месяц – традиционное время для новых прогнозов. Ранее эксперты рассказали изданию "Комментарии" о главных событиях финансово-экономического фронта осени, а также – с чем входим в зиму. Теперь же мы поинтересовались – каким будет курс гривны в декабре, стоит ли ожидать резких скачков, от чего это зависит.
Курс гривны. Фото из открытых источников
Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран поясняет:
По словам эксперта, по состоянию на 1 октября международные резервы НБУ покрывали до 85% денежного агрегата М1 (включает в себя наличные деньги в обращении и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения – прим. ред.) наличной и безналичной гривны в обращении. И обеспечивали более 8 месяцев импорта, при нормативе – 3 месяца.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что никаких радикальных перемен в курсе гривны в декабре не будет.
По его словам, ажиотажа нет даже на закупках топлива.
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