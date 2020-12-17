Германия выделила Украине 250 млн евро: на что потратят деньги

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Мокрик Анастасия
Сегодня, 17
декабря, между Кабмином Украины и
Правительством Германии было подписано соглашение о финансовом сотрудничестве. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства финансов Украины.
ФОТО: mof.gov.ua
В рамках подписанного соглашения предусмотрено предоставление кредита на льготных условиях. Сумма составила 214,6 млн евро. Эти деньги пойдут на реализацию инвестиционных проектов. В этот список входит:
- реконструкция коммунальной инфраструктуры в регионах;
- поддержка
малого и среднего бизнеса;
- модернизация
подстанций;
- энергоэффективные
мероприятия в школах и детских садах.
Кроме того, еще 40 млн евро было выделено безвозмездно, в форме грантов. Из этих денег более 30 млн будет выделено на улучшение системы профессионального образования, а также усиление местного самоуправления в Украине.
Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что благодаря подписанию соглашения между Украиной и Германией, подготовка к проектам и их реализация будет значительно ускорены. Совместная активная работа над соглашением между двумя странами велась порядка 10 месяцев в онлайн-формате из-за пандемии.
Марченко заявил, что команда Министерства финансов Украины не сбавит темп и во время подготовки соглашения к ратификации Верховной Радой Украины. А сегодняшнее подписание соглашения это только первый шаг в совместной работе.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что эксперт рассказал, какие факторы повлияют на колебания курса доллара к гривне, а также о том, что Украина подписала 3 кредитных соглашения между Правительством Украины и Европейским инвестиционным банком на общую сумму в 640 млн евро.
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