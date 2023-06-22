ГНС обнародовала, сколько денег уплатили предприниматели единого налога в 2023 году

Государственная налоговая служба посчитала, сколько средств уплатили в бюджет предприниматели за первые пять месяцев 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ГНС.

Налоговая обнародовала, сколько денег уплатили предприниматели единого налога

ГНС указывают, что малый бизнес и часть предпринимателей используют государственные преимущества, предоставленные в период военного времени. В частности, это касается плательщиков 1 и 2 группы, которые с апреля 2022 года в случае чрезвычайного положения могут использовать право не уплачивать ежемесячные взносы единого налога. Однако Государственная налоговая служба отмечает, что, несмотря на сложные экономические условия, предприниматели платят единый налог.

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За пять месяцев 2023 года украинские налогоплательщики уплатили 15,2 млрд. гривен единого налога. Плательщики 1 и 2 группы уплатили в бюджет 2,3 млрд. гривен, что составляет 17,1% общих поступлений единого налога.

Всего в Украине по состоянию на 1 июня зарегистрировано около 2 млн. предпринимателей, что является наибольшим показателем за последние 5 лет. Упрощенную систему налогообложения с них применяют 76%, то есть более 1,5 млн. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ответ на спровоцированную панику и ажиотаж с обменом стодолларовых купюр Нацбанк ввел новые правила. Глава НБУ заявил, если купюра прошла проверку на подлинность, она может быть обменена на стандартных основаниях. Ведь некоторые банки паникуют своими требованиями к виду и дате печати доллара.

Также "Комментарии" писали, что аналитики подсчитали, сколько денег потеряла Украина из-за теневого рынка алкоголя, табачной продукции и в нефтяной сфере.