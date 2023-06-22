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ГНС обнародовала, сколько денег уплатили предприниматели единого налога в 2023 году

Несмотря на сложные экономические условия, плательщики единого налога наполняют бюджет Украины.

22 июня 2023, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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Государственная налоговая служба посчитала, сколько средств уплатили в бюджет предприниматели за первые пять месяцев 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ГНС.

ГНС обнародовала, сколько денег уплатили предприниматели единого налога в 2023 году

Налоговая обнародовала, сколько денег уплатили предприниматели единого налога

ГНС указывают, что малый бизнес и часть предпринимателей используют государственные преимущества, предоставленные в период военного времени. В частности, это касается плательщиков 1 и 2 группы, которые с апреля 2022 года в случае чрезвычайного положения могут использовать право не уплачивать ежемесячные взносы единого налога. Однако Государственная налоговая служба отмечает, что, несмотря на сложные экономические условия, предприниматели платят единый налог.


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За пять месяцев 2023 года украинские налогоплательщики уплатили 15,2 млрд. гривен единого налога. Плательщики 1 и 2 группы уплатили в бюджет 2,3 млрд. гривен, что составляет 17,1% общих поступлений единого налога.

Всего в Украине по состоянию на 1 июня зарегистрировано около 2 млн. предпринимателей, что является наибольшим показателем за последние 5 лет. Упрощенную систему налогообложения с них применяют 76%, то есть более 1,5 млн. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ответ на спровоцированную панику и ажиотаж с обменом стодолларовых купюр Нацбанк ввел новые правила. Глава НБУ заявил, если купюра прошла проверку на подлинность, она может быть обменена на стандартных основаниях. Ведь некоторые банки паникуют своими требованиями к виду и дате печати доллара.

Также "Комментарии" писали, что аналитики подсчитали, сколько денег потеряла Украина из-за теневого рынка алкоголя, табачной продукции и в нефтяной сфере.



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Источник: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/685975.html?fbclid=IwAR14K0bXiBA29SaWuGUTgPIO5G9JJvoHYkrOYfEVCIVgulZsEm2C6whUJ4U
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