Идея Зеленского об экономическом паспорте: почему Украине не подходит опыт ОАЭ

Предложение президента Владимира Зеленского об экономическом паспорте украинца напомнило об опыте Объединенных Арабских Эмиратов, где при рождении граждане страны получают землю и 60 тыс. долларов на счет, а выпускникам школ государство оплачивает обучение в любом вузе мира. Но экономисты, сообщается в статье "Комментарии", оказались единодушны: все сравнения с ОАЭ некорректны из-за противоположных стартовых условий.

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Напомним, что речь идет о счетах, которые планируется открывать для каждого новорожденного гражданина страны. Средства, за счет которых собираются пополнять эти счета (1% от реализации всех полезных ископаемых добытых на территории Украины) будут аккумулироваться в специально созданном "Фонде будущего".

Эксперты считают, что в отличие от Эмиратов, где ресурсов много, а людей мало, у нас – все наоборот.

Как пояснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в ОАЭ есть большие запасы нефти, и часть сверхдохода можно использовать для выплат населению. В Украине же больших запасов природных ресурсов нет. По большому счету, все, что у нас есть – это железная руда. Но если ввести рентные платежи для формирования экономических паспортов, то экспорт руды завалится, считает эксперт.

"С одной стороны, вряд ли кто-то захочет покупать дорогую украинскую руду, с другой – сумма, собранная за счет руды, будет мизерной. Так что имеем очередной пустой пиар команды Зеленского", — добавил Охрименко.

По мнению президент Института реформ и развития Киева Александра Вовченко, сначала нужен качественный аудит по всем недрам, которые долгое время разворовывались, и только потом можно идти дальше.

Аналитик Алексей Кущ считает, что идея Зеленского имеет право на жизнь, но она не доработана. Авторы опираются исключительно на использование природных ресурсов, но Украина – не ОАЭ и не Саудовская Аравия, у нас нет столько нефти и газа. Из экспортного потенциала – лишь железная руда, а все остальное, что добывается, потребляется внутри страны.

Ранее сообщалось, на какие продукты в Украине могут подскочить цены в ближайшее время.

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