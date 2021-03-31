Идея Зеленского об экономическом паспорте: почему Украине не подходит опыт ОАЭ

BTC/USD
58978.11
ETH/USD
1846.06
LTC/USD
196.89
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Предложение
президента Владимира Зеленского об экономическом паспорте украинца напомнило об
опыте Объединенных Арабских Эмиратов, где при рождении граждане страны получают
землю и 60 тыс. долларов на счет, а выпускникам школ государство оплачивает
обучение в любом вузе мира. Но экономисты, сообщается
в статье "Комментарии", оказались единодушны: все сравнения с ОАЭ
некорректны из-за противоположных стартовых условий.
Фото из открытых источников
Напомним, что
речь идет о счетах, которые планируется открывать для каждого новорожденного
гражданина страны. Средства, за счет которых собираются пополнять эти счета (1%
от реализации всех полезных ископаемых добытых на территории Украины) будут
аккумулироваться в специально созданном "Фонде будущего".
Эксперты считают,
что в отличие от Эмиратов, где ресурсов много, а людей мало, у нас – все
наоборот.
Как пояснил президент
Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в ОАЭ есть большие
запасы нефти, и часть сверхдохода можно использовать для выплат населению. В
Украине же больших запасов природных ресурсов нет. По большому счету, все, что
у нас есть – это железная руда. Но если ввести рентные платежи для формирования
экономических паспортов, то экспорт руды завалится, считает эксперт.
По мнению президент Института
реформ и развития Киева Александра Вовченко, сначала нужен качественный аудит
по всем недрам, которые долгое время разворовывались, и только потом можно идти
дальше.
Аналитик Алексей
Кущ считает, что идея Зеленского имеет право на жизнь, но она не доработана.
Авторы опираются исключительно на использование природных ресурсов, но Украина –
не ОАЭ и не Саудовская Аравия, у нас нет столько нефти и газа. Из экспортного
потенциала – лишь железная руда, а все остальное, что добывается, потребляется
внутри страны.
Ранее сообщалось,
на какие продукты в Украине могут
подскочить цены в ближайшее время.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости