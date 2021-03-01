Согласно постановлению Кабинета министров Украины №127, с 1 марта начнется плановый перерасчет пенсионных выплат, который с проведут с коэффициентом 1,11. По официальным данным, индексация коснется более восьми миллионов пенсионеров, передает "РБК-Украина".

Индексация пенсий: на сколько выросли выплаты с 1 марта - фото из открытых источников

По данным издания, в Министерстве социальной политики подсчитали, что в среднем выплаты Пенсионного фонда будут увеличены на 308 гривен, при этом минимальный размер повышения будет составлять 100 гривен. Если размер повышения не достигает минимальной суммы, тогда устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Сообщается, что минимальная пенсия будет установлена на уровне 2 200 гривен тем, кто имеет продолжительный страховой стаж — 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Напомним, что накануне "Комментарии" спросили экспертов, насколько подобная индексация отображает реальное положение дел с пенсиями и как более качественно решить проблему. Так, экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко называет тему пенсий в Украине — одной из самых чувствительных, поскольку украинские пенсионеры, проработав всю жизнь, с выходом на свой заслуженный отдых — не могут обеспечить достойные условия жизни. Индексация на уровне 11% для большинства украинских пенсионеров — это ни о чём, это пшик. Тарифы на коммуналку, цены на лекарства и продукты питания в последнее время выросли настолько существенно, что эта копеечная индексация абсолютно не соответствует современным реалиям.

В материале нашего издания также можно прочитать, что глава правительства Денис Шмыгаль сделал важное заявление об индексации пенсий в Украине.

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