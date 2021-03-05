Индексация пенсий в Украине: названа минимальная сумма повышения

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
С 1 марта 2021 года
Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий. Об этом сообщается на
странице ПФУ в Facebook.
Фото из открытых источников
Индексация
предусмотрена законом. Согласно документу, применяется коэффициент увеличения
показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены
страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии. Размер этого
показателя равен 1,11.
Соответственно,
по данным ПФУ, минимальный размер повышения составляет 100 гривен.
Отметим, что украинцам, имеющий необходимый страховой стаж — 35 лет для мужчин и
30 лет для женщин — установлена доплата. Как говорится в сообщении ПФУ,
размер их пенсионной выплаты с 1 марта не может быть ниже 2200 гривен.
Напомним, в
Министерстве социальной политики подсчитали, что в среднем выплаты
Пенсионного фонда будут увеличены на 308 гривен. Предполагается, что индексация
коснется более восьми миллионов пенсионеров.
Добавим, что "Комментарии"
ранее спросили экспертов, насколько подобная индексация отображает реальное
положение дел с пенсиями и как более качественно решить проблему. Так,
экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко называет
тему пенсий в Украине — одной из самых чувствительных, поскольку украинские
пенсионеры, проработав всю жизнь, с выходом на свой заслуженный отдых — не
могут обеспечить достойные условия жизни. Индексация
на уровне 11% для большинства украинских пенсионеров — это ни о чём, это
пшик. Тарифы на коммуналку, цены на лекарства и продукты питания в последнее
время выросли настолько существенно, что эта копеечная индексация абсолютно не
соответствует современным реалиям.
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