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Главная Новости Бизнес экономика Индексация пенсий в Украине: названа минимальная сумма повышения
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Индексация пенсий в Украине: названа минимальная сумма повышения

Стало известно, для кого из украинских пенсионеров повысится пенсия в марте

сегодня, 09:58
Автор:

Таисия Ерохина

С 1 марта 2021 года Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий. Об этом сообщается на странице ПФУ в Facebook.

Индексация пенсий в Украине: названа минимальная сумма повышения

Фото из открытых источников

Индексация предусмотрена законом. Согласно документу, применяется коэффициент увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии. Размер этого показателя равен 1,11.

Соответственно, по данным ПФУ, минимальный размер повышения составляет 100 гривен.

Отметим, что украинцам, имеющий необходимый страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — установлена ​​доплата. Как говорится в сообщении ПФУ, размер их пенсионной выплаты с 1 марта не может быть ниже 2200 гривен.

Напомним, в Министерстве социальной политики подсчитали, что в среднем выплаты Пенсионного фонда будут увеличены на 308 гривен. Предполагается, что индексация коснется более восьми миллионов пенсионеров.

Добавим, что "Комментарии" ранее спросили экспертов, насколько подобная индексация отображает реальное положение дел с пенсиями и как более качественно решить проблему. Так, экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко называет тему пенсий в Украине — одной из самых чувствительных, поскольку украинские пенсионеры, проработав всю жизнь, с выходом на свой заслуженный отдых — не могут обеспечить достойные условия жизни. Индексация на уровне 11% для большинства украинских пенсионеров — это ни о чём, это пшик. Тарифы на коммуналку, цены на лекарства и продукты питания в последнее время выросли настолько существенно, что эта копеечная индексация абсолютно не соответствует современным реалиям. 


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Источник: https://www.facebook.com/pfu.gov.ua/posts/3623266694468130?__cft__[0]=AZWAmP9Uz6bmPMmN6rgmfIMAMZK1ae3I224Ywl_LQqHOAvCMM0LFHMclA01tDvqLHWmmdJvzuWseZBsN83YZ0eR00fVmViHtRcr0rN7E1CRKP_P1PnoqXaDfsMRC-TwdX6XWnHTwyl40jW7dUE_3X8tt&__tn__=%2CO%2CP-R
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