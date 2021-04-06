В Украине отмечается среднее подорожание продуктов питания на 12%, при этом некоторые из них прибавили в стоимость 40%. По словам экономиста Олега Пендзина, рост стоимости продолжится — подорожают овощи, мясо, молоко и яйца. Об этом специалист рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на "Украина 24".

Инфляция в Украине: стало известно, как изменятся цены на продукты - фото из открытых источников

Экономист подчеркивает, что ситуация с доходами и ценами в Украине — "абсолютно ясна", и существует тесная взаимосвязь повышения цен и ситуации на потребительском рынке:

Когда человек получает 32 грн доплаты к пенсии или 1000 грн к минимальной зарплате, он не идет в банк класть деньги на депозит, он идет в магазин для того, чтобы купить еду. Бесспорно, когда мы говорим о росте цен и о ситуации на потребительском рынке, это взаимосвязано: мы дали людям деньги, они пошли покупать товары, товаров не стало, автоматически пошли вверх цены", — объяснил Олег Пендзин.

Напомним, что многие продукты в Украине начинают дорожать. "Комментарии" узнали у экспертов, как могут в апреле измениться ценники на продуктах (отечественных и импортных), продающихся в розницу, а также – что, по какой причине и на сколько может подешеветь или подорожать. Специалисты считают, что основными факторами движения цен на продукты в апреле станут: рост на нефтепродукты, повышение минимальной и средней заработной платы, временный скачок цен перед Пасхой и восстановление деловой активности в мире.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Украине фиксируют аномальную стоимость картофеля, которая связана с большим количеством овоща из-за рубежа.

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