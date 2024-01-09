В Украине в 2023 году было зарегистрировано более 300 тыс. новых ФЛП и еще 37 тыс. компаний. Чаще всего украинцы открывают новый бизнес в сфере торговли, предоставления индивидуальных услуг и ИТ.



Какой бизнес чаще всего открывают украинцы во время войны. Фото из открытых источников

Согласно данным платформы "Опендатабот" в 2023 году украинцы открыли 304 тыс. новых ФЛП, что на 7% больше чем в период до начала полномасштабного вторжения РФ и более чем на 100 тыс. больше чем в 2022 году.

Лидером среди направлений бизнеса, которое украинцы чаще всего открывали в 2023 году, стала розничная торговля – 29,7%. Вторую позицию по популярности бизнеса заняла сфера ИТ – 7,8%, а тройку лидеров замыкает предоставление индивидуальных услуг – 7,8%.

Распределение новых ФЛП по категориям в 2023 году. Данные платформы "Опендатабот"



Больше всего ФЛП открыли в Киеве – более 43 тыс. Далее следуют Днепропетровская, Львовская, Киевская и Харьковская области. Всего в Украине зарегистрировано более двух млн ФЛП.



Что касается компаний, то они в Украине регистрируются не так часто. В 2023 году было зарегистрировано около 37 тыс. компаний, что на 4 тыс. больше, чем в 2022 году, однако почти на 20 тыс. меньше, чем до начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в новом отчете UBS о мировом богатстве оказалось, что Россия богатеет, несмотря на войну, тогда как Запад теряет триллионы долларов.

Также "Комментарии" писали, что украинцы будут платить налоги по-новому. Каковы плюсы и минусы Национальной стратегии доходов, которая должна стать ключевым элементом укрепления экономики и финансовой системы в Украине.