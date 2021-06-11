Кредит МВФ и облигации внешнего госзайма: сколько и кому должна Украина

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Вечканова Елена
Последние
несколько дней украинцы активно обсуждают тему внешних займов для украинского
бюджета. Кто-то считает, что это нормально — иметь большие долги перед
иностранными партнерами, кто-то — прогнозирует скорый дефолт. Насколько же
действительно печальной является ситуация с долгами, рассказал глава Института
публичной политики и консалтинга Сергей Быков.
Эксперт Сергей Быков о внешних долгах Украины. Фото из открытых источников
На личной Facebook-странице эксперт отметил, что многие политики, в
том числе во время тематических ток-шоу, постоянно заявляют, что Украина якобы
должна "сумасшедшие" деньги МВФ. Быков называет тезис о том, что долги нашего
государства растут, мифом. Совершенно обратное, по его словам, демонстрирует
последний отчет Министерства финансов Украины.
Вторым пунктом Сергей
Быков вспоминает якобы "колоссальные" украинские долги перед Международным
валютным фондом. По его словам, из всего внешнего долга (а это 1251,95 млрд
грн) вернуть МВФ мы должны лишь 117 млрд грн. При этом эксперт отмечает, что
данная сумма уже на 2,5 млрд грн меньше, нежели была по состоянию на 31 декабря
2020 года.
Однако при всем
этом есть и другие, менее веселые моменты, добавляет Сергей Быков. Речь идет о
второй части внешнего долга Украины — облигациях внешнего государственного
займа.
Интересно, что в
комментариях к высказанному мнению, подкрепленному цифрами, уже появились на совсем
согласные с экспертом люди. К примеру, Иван Бездудный отмечает, что цифры, предоставляемые
Министерством финансов, указаны в гривнах, а не в долларах.
Эксперт, к слову,
ответил, что за последнее время гривна весьма укрепилась, поэтому, скорее всего,
размер долга все же уменьшился.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению специалиста, недавно озвученное предложение нардепов списать долг Украины для МВФ является абсолютно непрофессиональным. Подробности — в нашем материале.
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