Кредит МВФ и облигации внешнего госзайма: сколько и кому должна Украина

Последние несколько дней украинцы активно обсуждают тему внешних займов для украинского бюджета. Кто-то считает, что это нормально — иметь большие долги перед иностранными партнерами, кто-то — прогнозирует скорый дефолт. Насколько же действительно печальной является ситуация с долгами, рассказал глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.



Эксперт Сергей Быков о внешних долгах Украины. Фото из открытых источников

На личной Facebook-странице эксперт отметил, что многие политики, в том числе во время тематических ток-шоу, постоянно заявляют, что Украина якобы должна "сумасшедшие" деньги МВФ. Быков называет тезис о том, что долги нашего государства растут, мифом. Совершенно обратное, по его словам, демонстрирует последний отчет Министерства финансов Украины.

"Во-первых, о госдолге. По состоянию на 30 мая, государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился на 17,6 млрд грн, если сравнивать с показателем на 31 декабря 2020 года. Мм были должны 2 551,88 млрд грн, стали должны 2 534,28 млрд грн ", — поясняет эксперт.

Вторым пунктом Сергей Быков вспоминает якобы "колоссальные" украинские долги перед Международным валютным фондом. По его словам, из всего внешнего долга (а это 1251,95 млрд грн) вернуть МВФ мы должны лишь 117 млрд грн. При этом эксперт отмечает, что данная сумма уже на 2,5 млрд грн меньше, нежели была по состоянию на 31 декабря 2020 года.

" Сравните просто 1,2 трлн грн и 117 млрд. Это как будто вы должны кому-то 1251 гривну, но голова у вас болит не за всю сумму, а только за 117 грн. И вот если бы не эти 117 грн — вы бы сразу начали есть черную игру ложкой. Согласитесь, это смешно ", — доступно объясняет специалист.

Однако при всем этом есть и другие, менее веселые моменты, добавляет Сергей Быков. Речь идет о второй части внешнего долга Украины — облигациях внешнего государственного займа.

" По внешним облигациям только 2015 года Украина должна 239,64 млрд грн. Это на 122,6 млрд грн больше, чем наш прямой долг перед МВФ. Все помнят, кто в 2015 году был Президентом и кто возглавляла Нацбанк? " — пишет Сергей Быков.

Интересно, что в комментариях к высказанному мнению, подкрепленному цифрами, уже появились на совсем согласные с экспертом люди. К примеру, Иван Бездудный отмечает, что цифры, предоставляемые Министерством финансов, указаны в гривнах, а не в долларах.

"Значит, учитывая тот факт, что за последние полгода курс валюты "упал" на более 1 гривны, можно смело допустить, что никакого реального сокращения внешнего долга с конца 2020 года не произошло", — предполагает оппонент Быкова.

Эксперт, к слову, ответил, что за последнее время гривна весьма укрепилась, поэтому, скорее всего, размер долга все же уменьшился.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению специалиста, недавно озвученное предложение нардепов списать долг Украины для МВФ является абсолютно непрофессиональным. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, что некоторые из "Слуг народа", которые поддержали постановление насчет реструктуризации МВФ-шного долга, уже отозвали свои подписи. Откуда подобные изменения, читайте в нашей публикации.

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