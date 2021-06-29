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Главная Новости Бизнес экономика Кто в Украине зарабатывает больше всех - данные Госстата
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Кто в Украине зарабатывает больше всех - данные Госстата

Самыми прибыльными отраслями в Украине являются сельское, рыбное и лесное хозяйства

сегодня, 16:55
Автор:

Елизавета Черных

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), наиболее прибыльными отраслями в Украине являются сельское, рыбное и лесное хозяйства. Общая рентабельность всех предприятий — 1,1%. Об этом пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на "Первый деловой". 

Кто в Украине зарабатывает больше всех - данные Госстата

Кто в Украине зарабатывает больше всех - фото из открытых источников

В Госстате сообщили, что рентабельность таких отраслей, как сельское, рыбное и лесное хозяйства, равна 18,4%. Вслед за ними по уровню прибыли расположены оптовая и розничная торговля — 16,3%, информация и телекоммуникации — 15,2%, здравоохранение — 11%, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 6,8%.

Отмечается, что прибыльность промышленности составляет всего 4%, а рентабельность научной, технической и профессиональной деятельностей — 2,4%. 

Напомним, что Госстат Украины опубликовал данные по чистой прибыли-убытку крупных и средних предприятий Украины за I квартал текущего года. В общем за январь-март 2021 года 71,6% предприятий крупного и среднего бизнеса получили положительный финансовый результат в размере 176,8 млрд грн прибыли, а вот 28,4% украинских компаний оказались убыточными.

Совокупно крупные и средние предприятия страны получили 133,5 млрд грн чистой прибыли. Если оценивать успешность хозяйствования крупного и среднего бизнеса по абсолютным показателям, то лучшие результаты продемонстрировали предприниматели города Киева.

Ранее портал "Комментарии" писал, сколько получают работники разных профессий в Украине и за рубежом. Оказалось, что средние зарплаты за рубежом почти вдвое больше тех, которые предлагают на аналогичных должностях в Украине.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/v-gosstate-raskryili-kto-v-ukraine-zarabatyivaem-bolshe-vseh.htm?_ga=2.248695047.1243918713.1624790748-227395441.1620644266&_gl=1*ucsvln*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNDk3Mjg1OC40MS4xLjE2MjQ5NzM
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