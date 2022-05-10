Курс биткоина рухнул до 10-месячного минимума

10 мая курс самой распространенной в мире криптовалюты биткоин (BTC) опустился до отметки $29 972, что является самым низким уровнем с июля 2021 года.

Cтоимость первой криптовалюты упала в цене на 12%. Фото: Pexels

Об этом свидетельствуют данные крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Таким образом, стоимость первой криптовалюты упала в цене на 12%. А по данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин подешевел до 30 187 долларов.

В то же время, стоимость второй по величине после биткоина криптовалюты в мире Ethereum, упала до $2 245 – самого низкого уровня с конца января.

По мнению экспертов, цена BTC упала одновременно с падением американских фондовых рынков на фоне опасений по поводу агрессивного усиления политики Федеральной резервной системы.

"Волатильность на рынке происходит из спекуляций. А поскольку биткоин настолько спекулятивный, его цена и остальные криптовалютные рынки падают вместе с общими рынками", – заявил исполнительный директор Hiro – сети по созданию приложений и смартконтрактов для биткоина Алекс Миллер.

При этом, согласно отчету компании Coinshares, управляющей цифровыми активами, несмотря на слабость биткоина, фонды и продукты, которые с ним связаны, зафиксировали приток средств на прошлой неделе в размере 45 миллионов долларов.

Как отметил инвестиционный стратег CoinShares Джеймс Баттерфилл, инвесторы воспользовались понижением цены биткоина. Крипто-сектор также продемонстрировал приток в размере $40 млн.

В свою очередь, главный операционный директор криптовалютной платформы Stack Funds Мэтт Дибб подчеркнул, что другие факторы падения биткоина возникли в выходные дни, когда на криптовалютном рынке наблюдалась печально известная низкая ликвидность.

На момент публикации, по данным CoinMarketCap, стоимость биткоина составляла $31 807,44.

Напомним, 5 мая на фоне повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой учетной ставки цена первой криптовалюты на протяжении получаса повысилась более, чем на 1 тысячу долларов.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!