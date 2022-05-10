Курс биткоина рухнул до 10-месячного минимума

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Нарожный Дмитрий
10 мая курс самой распространенной в мире
криптовалюты биткоин (BTC) опустился
до отметки $29 972, что является самым низким уровнем с июля 2021 года.
Cтоимость первой криптовалюты упала в цене на 12%. Фото: Pexels
Об этом свидетельствуют данные крупнейшей
криптовалютной биржи Binance. Таким образом, стоимость первой криптовалюты
упала в цене на 12%. А по данным портала CoinMarketCap, который высчитывает
среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин подешевел до 30 187
долларов.
В то же время, стоимость второй по величине
после биткоина криптовалюты в мире Ethereum, упала до $2 245 – самого низкого
уровня с конца января.
По мнению экспертов, цена BTC упала одновременно с падением американских фондовых
рынков на фоне опасений по поводу агрессивного усиления политики Федеральной
резервной системы.
"Волатильность на рынке происходит из
спекуляций. А поскольку биткоин настолько спекулятивный, его цена и остальные
криптовалютные рынки падают вместе с общими рынками", – заявил исполнительный
директор Hiro – сети по созданию приложений и смартконтрактов для биткоина Алекс Миллер.
При этом, согласно отчету компании Coinshares,
управляющей цифровыми активами, несмотря на слабость биткоина, фонды и
продукты, которые с ним связаны, зафиксировали приток средств на прошлой неделе
в размере 45 миллионов долларов.
Как отметил инвестиционный стратег CoinShares
Джеймс Баттерфилл, инвесторы воспользовались понижением цены биткоина.
Крипто-сектор также продемонстрировал приток в размере $40 млн.
В свою очередь, главный операционный директор криптовалютной платформы Stack Funds Мэтт Дибб подчеркнул, что другие факторы падения биткоина возникли в выходные дни, когда на криптовалютном рынке наблюдалась печально известная низкая ликвидность.
На момент публикации, по данным CoinMarketCap, стоимость биткоина составляла $31 807,44.
Напомним, 5 мая на фоне повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой учетной ставки цена первой криптовалюты на протяжении получаса повысилась более, чем на 1 тысячу долларов.
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