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Курс биткоина рухнул до 10-месячного минимума

Цена биткоина упала одновременно с падением американских фондовых рынков

сегодня, 12:09
Автор:

Нарожный Дмитрий
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10 мая курс самой распространенной в мире криптовалюты биткоин (BTC) опустился до отметки $29 972, что является самым низким уровнем с июля 2021 года.

Курс биткоина рухнул до 10-месячного минимума

Cтоимость первой криптовалюты упала в цене на 12%. Фото: Pexels

Об этом свидетельствуют данные крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Таким образом, стоимость первой криптовалюты упала в цене на 12%. А по данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин подешевел до 30 187 долларов.

В то же время, стоимость второй по величине после биткоина криптовалюты в мире Ethereum, упала до $2 245 – самого низкого уровня с конца января.

По мнению экспертов, цена BTC упала одновременно с падением американских фондовых рынков на фоне опасений по поводу агрессивного усиления политики Федеральной резервной системы.

"Волатильность на рынке происходит из спекуляций. А поскольку биткоин настолько спекулятивный, его цена и остальные криптовалютные рынки падают вместе с общими рынками", – заявил исполнительный директор Hiro – сети по созданию приложений и смартконтрактов для биткоина Алекс Миллер.

При этом, согласно отчету компании Coinshares, управляющей цифровыми активами, несмотря на слабость биткоина, фонды и продукты, которые с ним связаны, зафиксировали приток средств на прошлой неделе в размере 45 миллионов долларов.

Как отметил инвестиционный стратег CoinShares Джеймс Баттерфилл, инвесторы воспользовались понижением цены биткоина. Крипто-сектор также продемонстрировал приток в размере $40 млн.

В свою очередь, главный операционный директор криптовалютной платформы Stack Funds Мэтт Дибб подчеркнул, что другие факторы падения биткоина возникли в выходные дни, когда на криптовалютном рынке наблюдалась печально известная низкая ликвидность.

На момент публикации, по данным CoinMarketCap, стоимость биткоина составляла $31 807,44.

Напомним, 5 мая на фоне повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой учетной ставки цена первой криптовалюты на протяжении получаса повысилась более, чем на 1 тысячу долларов.



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Источник: https://www.binance.com/ru
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