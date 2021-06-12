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Главная Новости Бизнес экономика На сколько в Украине изменились цены на продукты за год: свежая статистика
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На сколько в Украине изменились цены на продукты за год: свежая статистика

Госстат опубликовал новые данные о ценах на продукты в Украине

сегодня, 08:50
Автор:

Мокрик Анастасия

В период с мая 2020 года по май 2021 года в Украине значительно поднялись цены на продукты. Суммарно этот процент составляет 9,5. Некоторые товары питания стали дороже на треть, а некоторые прибавили в цене всего несколько процентов. Об этом информирует Госстат. 

На сколько в Украине изменились цены на продукты за год: свежая статистика

Цены на продукты в Украине - фото: из открытых источников

Так, за год в Украине на 5,4% подорожало молоко, рыба и рыбные продукты на 6,2% и на 6,4% — творог. Эту группу товаров рост цен задел меньше всего. Сразу за ними идут макаронные изделия. За год они стали дороже на 8,6%. На 13,1%, а также на 16,6% стали дороже овощи и хлеб. 

В категорию товаров, которые больше всего подорожали с весны 2020 по настоящее время — яйца, сахар и подсолнечное масло. В общем за год цены на яйца в Украине поднялись на 34%. Однако в мае текущего года они упали в цене на 17,5%. На 67,2% прибавил в цене сахар. А больше всего за это время подорожало подсолнечное масло — на 75,2%. 

Едва ли не в каждом ежемесячном отчете Госстата на лидирующей позиции по росту стоимости оказывается подсолнечное масло. К примеру, в период с марта по апрель 2021 года его цена увеличилась практически на 6 гривен. В марте масло стило 52,58 грн за 1 литр, а уже в апреле — 58,05 за 1 литр. 

Кроме того, с начала года в стране значительно подорожало мясо. На несколько гривен стали дороже табачные изделия и алкоголь. Понижение цен в мае 2021 года затронуло некоторые овощи и яйца.



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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/
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