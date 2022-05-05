На украинские АЗС дополнительно направят более 100 тысяч тонн бензина и дизтоплива

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Нарожный Дмитрий
Кабинет министров принял несколько решений,
которые позволяют направить на украинский рынок 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн
дизельного топлива.
На украинский рынок поступят дополнительные объемы автомобильного топлива. Фото: Unsplash
Об этом в ходе заседание президиума Конгресса
местных и региональных властей при президенте Украины сообщила первый
вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба
Офиса президента.
По ее словам, эта мера позволит уменьшить
текущий дефицит топлива.
Свириденко считает, что он возник из-за
уничтожения российскими войсками производственных мощностей Кременчугского нефтеперерабатывающего
завода и нескольких нефтебаз.
Вице-премьер отметила, что на сегодняшний день
операторы рынка имеют в остатках 22,5 тысячи тонн бензина и 41,4 тысяч тонн
дизельного топлива.
Кроме этого, как сообщила глава Минэкономики,
у операторов также законтрактованы определенные объемы в Европе.
Свириденко добавила, что на рынке нефтепродуктов фиксируется избыточный спрос, который может быть вызван паникой среди населения из-за временного дефицита топлива.
Ранее Юлия Свириденко заявляла, что перебои с поставками топлива на отечественные АЗС, образовавшиеся в эти дни в некоторых регионах страны, будут ликвидированы в течение недели. При этом, она добавила, что импортные нефтепродукты станут более дорогими, что связано прежде всего с более высокой ценой логистики из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта.
Напомним, в первые дни
мая, по сравнению с первой половиной апреля, в некоторых сетях автозаправочных
станций объемы розничной реализации сжиженного газа в мае увеличились на 70 – 80%. Эксперты считают, что основными причинами роста продаж автогаза являются отсутствие бензина на АЗС, ажиотажный спрос и отсутствие лимитов для заправки.
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