Нацбанк ослабил валютные ограничения

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Нарожный Дмитрий
Сегодня, 10 мая 2022 года, вступили в силу ряд
изменений на валютном рынке Украины. Об этом сообщает пресс-служба
Национального банка Украины (НБУ).
Национальный банк Украины. Фото: пресс-служба НБУ
Как отмечают в Нацбанке, новые положения были
введены для того, чтобы минимизировать возможности непроизводительного утечки
капитала из Украины и дать возможность гражданам удовлетворять собственные
потребности, а экономике – восстанавливаться.
В частности, это касается трансграничных
переводов. Так, иностранным инвесторам теперь разрешается переводить за границу
деньги, которые будут получены после 1 апреля 2023 года в связи с проведенной
выплатой погашения или уплатой дохода по ОВГЗ (облигации внутреннего
государственного займа, – "Комментарии") Украины согласно условиям их размещения.
В НБУ считают, что это нововведение повысит
интерес иностранцев в покупке украинских ОВГЗ, в том числе на средства,
полученные от плановых погашений и выплат дохода. Кроме этого, НБУ разрешил переводить
деньги за границу для выплаты алиментов.
В то же время, Нацбанк временно запретил производить
расчеты за рубежом для покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты
брокерских услуг по этим операциям, которые осуществляются с использованием
карт, эмитированных украинскими банками. В Нацбанке пояснили, что эти изменения
направлены на ограничение непродуктивного оттока капитала и защиту
международных резервов Украины.
При этом, новые правила не касаются
использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов для оплаты
стоимости любых других товаров, работ и услуг. Они и дальше могут
осуществляться без ограничений.
Кроме этого, Национальный банк прекращает
проведение ежедневных безналичных сделок по купле-продаже валюты в евро и будет
проводить такие операции исключительно в долларах США.
По информации НБУ, эти сделки будут проводиться
как на условиях “тод (в обычном режиме), так и на условиях “том” (только для
удовлетворения потребностей обороны).
В НБУ напомнили, что до начала
полномасштабного вторжения России в Украину Нацбанк проводил операции по
купле-продаже валюты с банками только в американских долларах.
В Национальном банке также уточнили, что банк сможет проводить операции с НБУ по покупке и продаже иностранной валюты в том случае, если в течение 10 календарных дней, которые предшествовали дню обращения в НБУ, финучреждение ни разу не нарушало лимит общей длинной открытой валютной позиции.
Напомним, с 4 мая текущего года Национальный банк Украины сократил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.
Ранее руководство Национального банка Украины разрешило банковским учреждениям продавать иностранную валюту гражданам.
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