Нацбанк ослабил валютные ограничения

Сегодня, 10 мая 2022 года, вступили в силу ряд изменений на валютном рынке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Национальный банк Украины. Фото: пресс-служба НБУ

Как отмечают в Нацбанке, новые положения были введены для того, чтобы минимизировать возможности непроизводительного утечки капитала из Украины и дать возможность гражданам удовлетворять собственные потребности, а экономике – восстанавливаться.

В частности, это касается трансграничных переводов. Так, иностранным инвесторам теперь разрешается переводить за границу деньги, которые будут получены после 1 апреля 2023 года в связи с проведенной выплатой погашения или уплатой дохода по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа, – "Комментарии") Украины согласно условиям их размещения.

В НБУ считают, что это нововведение повысит интерес иностранцев в покупке украинских ОВГЗ, в том числе на средства, полученные от плановых погашений и выплат дохода. Кроме этого, НБУ разрешил переводить деньги за границу для выплаты алиментов.

В то же время, Нацбанк временно запретил производить расчеты за рубежом для покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям, которые осуществляются с использованием карт, эмитированных украинскими банками. В Нацбанке пояснили, что эти изменения направлены на ограничение непродуктивного оттока капитала и защиту международных резервов Украины.

При этом, новые правила не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов для оплаты стоимости любых других товаров, работ и услуг. Они и дальше могут осуществляться без ограничений.

Кроме этого, Национальный банк прекращает проведение ежедневных безналичных сделок по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США.

По информации НБУ, эти сделки будут проводиться как на условиях “тод (в обычном режиме), так и на условиях “том” (только для удовлетворения потребностей обороны).

В НБУ напомнили, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину Нацбанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в американских долларах.

В Национальном банке также уточнили, что банк сможет проводить операции с НБУ по покупке и продаже иностранной валюты в том случае, если в течение 10 календарных дней, которые предшествовали дню обращения в НБУ, финучреждение ни разу не нарушало лимит общей длинной открытой валютной позиции.

Напомним, с 4 мая текущего года Национальный банк Украины сократил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

Ранее руководство Национального банка Украины разрешило банковским учреждениям продавать иностранную валюту гражданам.

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