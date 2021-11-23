Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) вынес положительное решение о выделении Украине очередного транша по программе stand-by объемом 700 млн долларов. Слова благодарности звучат от президента Украины Владимира Зеленского, радуется Минфин.

Новый транш от МВФ: грозит ли решение ростом тарифов в Украине - фото из открытых источников

Тем временем отдельные Телеграмм-каналы разгоняют "зраду" по поводу того, что меморандум предусматривает рост тарифов уже со следующего года.

В плюс или минус Украине транши МВФ, изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Украина, с МВФ или без МВФ, будет вынуждена привести цены газа к рыночным или близким к ним, исходя из баланса рынка

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин рассуждает следующим образом:

паники нерезидентов и оттока капитала – кредит МВФ, безусловно, выступает позитивным фактором. Более того, он может показать что "кредитор последней инстанции" поддерживает страну даже в подобной ситуации и возможно не рассматривает риски для кредита так уж жестко, как его видят другие". "В условиях раздуваемых рисков вторжения РФ в Украину

Андрей Шевчишин признаёт, что действия Фонда не безвозмездные и были выдвинуты требования к Украине по различным аспектам деятельности.

И не секрет, что Фонд настаивал и настаивает во всех меморандумах на рыночных ценах для населения и минимизации субсидирования. Нет сомнения, что тарифы будут расти как по электроэнергии, так и по газу, со всеми вытекающими последствиями для других коммунальных тарифов и инфляции. Но это – неизбежный путь. Гораздо опаснее политика заигрывания с электоратом через снижение тарифов, увеличение субсидирования, долговой нагрузки и роста тарифов для бизнеса", – поясняет эксперт. "Ситуация в энергетической сфере сейчас, мягко говоря, критическая.

По мнению Андрея Шевчишина, Украина, с МВФ или без МВФ, будет вынуждена привести цены газа к рыночным или близким к ним, исходя из баланса рынка (внутренней добычи и импорта), иначе этот долг ляжет на бюджет. Аналогично ситуация с электроэнергией. Рынок диктует свои законы.

"Впрочем, при всем сказанном, меморандум с Фондом сохраняет защиту социально-незащищенных\уязвимых слоев населения. Через какие механизмы? Это уже вопрос к правительству", – резюмирует аналитик.

Эти 700 млн – своеобразная взятка, чтобы нынешняя власть подписалась под обязательствами фактического поднятия цен на энергоресурсы для населения

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что это даже не транш, а своеобразная геополитическая взятка.

"Она направлена на то, чтобы строптиво возлюбленный (в данном случае – украинская власть) вернулся, условно говоря, "обратно в Сорренто". Украинская власть в этом сезоне позволила себе ввести социально гарантированные цены для населения – на газ, электроэнергию. Тут уместно вспомнить пословицу: что позволено Юпитеру, не позволено быку. Когда Франция фактически выходит из действий Третьего энергопакета ЕС и говорит, что до весны следующего года будет ограничена нагрузка на энергоресурсы для населения – это воспринимается нормально. А когда то же самое делает Украина, это вызывает у международных кредиторов обеспокоенность. Потому эти 700 млн – своеобразная взятка, чтобы нынешняя власть подписалась под обязательствами фактического поднятия цен на энергоресурсы для населения, – аргументирует Алексей Кущ. – Понятно, что в меморандум для красного словца вписали пару общих мест – борьба с коррупцией, судебная реформа. Этого в Украине не делали даже за миллиарды долларов предыдущих траншей. Естественно, не станут делать за 700 млн".

Именно поэтому, акцентирует эксперт, речь исключительно о геополитической взятке для возврата украинской власти к антисоциальной, токсичной политике в части коммунальных тарифов.

"Украина могла бы спокойно обойтись без подобных траншей, – уверен Алексей Кущ. – Ну что для нас эти 700 миллионов? Наша власть спокойно тратит 10 млрд долларов на так называемое "Большое строительство", которое не является критически важным, в отличие от действенной борьбы с пандемией. К тому же, ежегодно мы теряем порядка 5-6 млрд долларов за счет неэффективного управления золотовалютными резервами (ЗВР), вкладывая их в доллары, тогда как все страны зарабатывают на золоте. Не говоря о традиционных контрабанде, схематозе, коррупции… Только на таможне мы теряем 6-7 млрд долларов, примерно столько же на возмещении НДС. У нас есть колоссальные резервы внутри государства. Нет лишь желания или ума ими пользоваться".

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