Очередное подорожание: в Украине повысилась цена на хлеб

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Мокрик Анастасия
С начала года в Украине заметно подорожали многие продукты питания. Хлеб также не стал исключением. С января 2021 года эксперты прогнозировали подорожание хлеба в Украине на
10-15%. По данным Госстатистики, цена на продукт в последние дни выросла на 9%.
Об этом сообщается в выпуске ТСН на телеканале "1+1".
В Украине хлеб до 18 гривен- фото: из открытых источников
По словам источника, увеличился в цене белый и
ржано-пшеничный хлеб.
Отныне килограммовая буханка этого продукта будет стоить около 18 гривен. До изменения
стоимости он обошелся бы в 16,40 грн. В
это же время подешевел ржаной хлеб. Цена на него упала практически на 50
копеек. Ранее он стоил 22,34 грн/кг, а его новая цена - 21,88 грн/кг.
Эксперты отмечают, что рост цен на хлеб связан с несоблюдением продовольственной
безопасности в Украине. По их словам, этот продукт растет в цене быстрее, чем
инфляция, в два раза. Ранее директор Украинской ассоциации
поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорил о том, что увеличение стоимости
хлеба в стране связано также и с подорожанием
электроэнергии.
К слову, пекарь Игорь Лаврешин рассказал о том, что хлеб, продающийся в супермаркетах, может быть опасным. Главной причиной является несоблюдение гигиены сотрудников, вследствие чего в хлебе может образоваться плесень и микотоксины. Хранить купленный хлеб лучше всего в деревянной хлебнице или же оставлять его в морозилке. Так он лучше сохранится.
Напомни, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в Украине значительно выросли цены на сахар, а также о том, что в Украине из чернобыльских яблок производят алкогольный напиток.
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Олег
сегодня, 17:09
А где деньги на эти повышения взять??? https://kosatka.media/category/elektroenergiya/news/regulyator-odobril-povyshenie-tarifa-na-peredachu-ukrenergo-do-316-08-grn-mvt-ch