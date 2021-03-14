Одна из крупнейших в Украине сетей супермаркетов заявила о повышении цен до 25%

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Татьяна Веремеева
Сеть супермаркетов "АТБ" заявила, что товары на полках из магазинов в ближайшее
время подорожают на 5-25%. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на
пресс-службу компании.
Продукты в супермаркете. Фото из открытых источников
В АТБ объясняют рост цен тем, что многие поставщики и производители товаров,
с которыми сотрудничает компания, решили повысить стоимость продукции. В свою
очередь поставщики, как сообщают в компании "АТБ-Маркет", аргументировали
решение повышением сырья и топлива. Так, в последнее время в Украине выросли
цены на сырье, из которого изготавливают готовую продукцию. Речь идет о сахаре,
муке, подсолнечном масле и т.д.
Отметим, в последнее время посетители супермаркетов сети АТБ заметили, что
с полок исчез
газированный напиток Coca-Cola. Кроме того, в магазинах не нашли Fanta,
Sprite и Schweppes, принадлежащих компании Кока-Кола Бевериджиз Украина
Лимитед.
Напомним, в период с января по февраль 2021 года в Украине вновь поднялись цены
на табачные изделия. Так, с февраля сигареты отечественных марок стоят в
Украине примерно 44,71 гривны за пачку (20 штук). С января цена на них
поднялась на 31 копейку. Отметим, что в декабре табачные изделия могли обойтись
в 43,26 гривны.
Также мы писали, что весной в Украине ожидается существенное подорожание яблок. Журналисты выяснили, что сейчас яблоки на столичных рынках можно купить дешевле, чем в крупных супермаркетах. Сэкономить получается до 10 гривен на килограмме. В основном на рынках торгуют фруктами с Житомирской, Черниговской и Винницкой областей. Сейчас цены немного поднялись в связи с тем, что подорожала солярка для транспортных средств, которые доставляют яблоки, а само хранилище фруктов практически пустое.
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