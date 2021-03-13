В Украине вновь выросли цены на сигареты: сколько теперь стоит пачка

В период с января по февраль 2021 года в Украине вновь поднялись цены на табачные изделия. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

В Украине подорожали сигареты - фото: из открытых источников

Так, с февраля сигареты отечественных марок стоят в Украине примерно 44,71 гривны за пачку (20 штук). С января цена на них поднялась на 31 копейку. Отметим, что в декабре табачные изделия могли обойтись в 43,26 гривны.



Также изменилась стоимость сигарет с фильтром медиум класса. Если в январе текущего года их цена была 51,55 гривны, то в феврали они уже стоили 52,34. В декабре 2020 года стоимость этих сигарет составляла 49,91.

Табачные изделия с фильтром премиум класса обойдутся в 59,85 гривны. В январе их цена была 59,19, а в декабре 57,88 гривны.

Сигареты без фильтра также стали дороже в цене. По данным Госстата, их средняя цена по Украине с февраля составляет 39,83 грн. В январе стоимость пачки таких сигарет составляла 39,35 гривны. А в декабре – 38,73 грн.

Для сравнения: в феврале 2019 года сигареты отечественных марок стоили 29,90 грн, табачные изделия с фильтром медиум класса – 34,70 грн, пачка сигарет с фильтром премиум класса – 41,57 грн, а сигареты без фильтра – 25,96 грн за пачку из 20 штук.

Отметим, что с начала 2021 года в Украине подорожали фрукты, овощи, бакалея, молочные продукты, хлеб, яйца, сахар, мясо и алкоголь. Вместе с тем растет и стоимость бензина и автогаза.

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