logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.03.2021

BTC/USD

57512.67

ETH/USD

1790.90

LTC/USD

219.53

НБУ 13.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Украине вновь выросли цены на сигареты: сколько теперь стоит пачка
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине вновь выросли цены на сигареты: сколько теперь стоит пачка

Названы новые цены на сигареты в Украине

сегодня, 10:21
Автор:

Мокрик Анастасия

В период с января по февраль 2021 года в Украине вновь поднялись цены на табачные изделия. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

В Украине вновь выросли цены на сигареты: сколько теперь стоит пачка

В Украине подорожали сигареты - фото: из открытых источников

Так, с февраля сигареты отечественных марок стоят в Украине примерно 44,71 гривны за пачку (20 штук). С января цена на них поднялась на 31 копейку. Отметим, что в декабре табачные изделия могли обойтись в 43,26 гривны.

Также изменилась стоимость сигарет с фильтром медиум класса. Если в январе текущего года их цена была 51,55 гривны, то в феврали они уже стоили 52,34. В декабре 2020 года стоимость этих сигарет составляла 49,91.

Табачные изделия с фильтром премиум класса обойдутся в 59,85 гривны. В январе их цена была 59,19, а в декабре 57,88 гривны.

Сигареты без фильтра также стали дороже в цене. По данным Госстата, их средняя цена по Украине с февраля составляет 39,83 грн. В январе стоимость пачки таких сигарет составляла 39,35 гривны. А в декабре – 38,73 грн.

Для сравнения: в феврале 2019 года сигареты отечественных марок стоили 29,90 грн, табачные изделия с фильтром медиум класса – 34,70 грн, пачка сигарет с фильтром премиум класса – 41,57 грн, а сигареты без фильтра – 25,96 грн за пачку из 20 штук.

Отметим, что с начала 2021 года в Украине подорожали фрукты, овощи, бакалея, молочные продукты, хлеб, яйца, сахар, мясо и алкоголь. Вместе с тем растет и стоимость бензина и автогаза. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что стоимость нефти резко выросла на фоне экономических перспектив и слабого доллара, а также о том, что компания Новая почта повысила тарифы


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ