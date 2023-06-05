Оправдано ли повышение тарифов на электроэнергию: мнение украинцев

1 июня Кабмин объявил о почти двойном повышении тарифов на электроэнергию для населения. Таким образом, плата за 1 кВт-ч возросла до уровня 2,64 грн. Портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование компании Active Group выяснили отношение украинцев к повышению цены на электрическую энергию

Увеличение цены на электроэнергию. Фото из открытых источников

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что первые квитанции по новому тарифу за электроэнергию украинцы получат в июле. По расчетам министерства, платежки за электрическую энергию вырастут для среднестатистической семьи на 250 грн. Галущенко отметил, что субсидия сохранится и увеличится, учитывая, что после роста тарифа она потребуется большему количеству людей.

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Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко отметил, что дополнительные полученные средства от повышения цены на электроэнергию пойдут не на прибыль поставщика, а на восстановление энергосистемы. Кроме того, часть компаний сможет таким образом погасить накопившие долги из-за необходимости компенсировать разницу между тарифом для населения и рыночной ценой электроэнергии.

После этих сообщений компания Active Group опросил украинцев, считают ли они такое повышение оправданным. 10,3% опрошенных указали, что полностью оправдывают такие шаги, 28,9% заявили о частичном оправдании. Однако большинство – 54,3% отметили, что считают такие действия неоправданными.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы смогут продавать друг другу электроэнергию.

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