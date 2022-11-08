Пять стратегических предприятий принудительно вернулись государству: какими будут последствия

Во время вечернего обращения 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени: "Мотор Січ", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" и Запорожский трансформаторный завод. Он подчеркнул, что некоторые из них почти не работали. Теперь, как уверяет Зеленский, будут работать все. Он также не исключает других подобных решений. Как оцениваете данное решение и его вероятные последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мотор Сич. Фото: из открытых источников

Управляющим компаний, ставших госсобственностью, сначала придется столкнуться с имеющимися тяжелыми финансовыми обязательствами

Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат поясняет:

"Для того, чтобы некоторые предприятия не приходилось национализировать, их изначально не нужно приватизировать. Это правило относится к стратегически значимым системным компаниям, которые, в свое время, были путем манипуляций распроданы недалеким государственным руководством за копейки".

По словам эксперта, когда в стране существует система правил, при которых граждане имеют равные права и открытые возможности, когда творческая и предпринимательская активности поощряются и поддерживаются, сама монополизация рынков является невозможной.

"Бонусом такой системы является активное развитие инноваций, которые рождает наука, и свободное предпринимательство. На их основе страна быстро поднимается с уровня сырьевого придатка на уровень технологических лидеров, задающих тон в развитии цивилизации, – подчеркивает Андрей Гарнат. – А, что касается компаний, относительно которых СНБО приняло свое свежее решение, новым управляющим в них сначала придется столкнуться с имеющимися тяжелыми финансовыми обязательствами. Ведь их уже бывшие собственники, как заведено согласно "византийских традиций" в нашей стране, входили в "высокие кабинеты" и "ближний круг", и, как следствие, успели подготовиться к такому сценарию, выведя ликвидные активы и взяв на борт груз долгов " .

И по сей день, заключает эксперт, актуальна пословица: "Рыба гниет с головы".

Мощности ряда предприятий можно и нужно использовать для изготовления собственных образцов вооружения

Адвокат АО "Vi Vates", аналитик права Украинского института политики Игорь Печёнкин подчеркивает, что соответствующее решение было принято на период военного времени, которое предполагает он, продлят с 21 ноября 2022 года еще, как минимум, на три месяца.

"Пребывание в состоянии военного времени обусловлено ударами по критической инфраструктуре российских оркских войск и ситуацией на фронтах, – отмечает эксперт. – Выбор для возвращения в собственность государства именно этих предприятий считаю оправданным и своевременным шагом. Поясню. Ворох коррупционных скандалов, доведение их до состояния банкротства или близкого к нему, одиозность собственников – всё это не способствовало рациональному использованию активов. А в состоянии фактических военных действий со стороны врага, необходимо грамотно и экономно использовать ресурсы".

По мнению Игоря Печёнкина, мощности ряда предприятий можно и нужно использовать для изготовления собственных образцов вооружения, включая дроны, а также для распределительных возможностей станций, экономии энергии и так далее.

"Нормативные акты, по которым провели соответствующее решение, были разработаны и приняты в соответствии с нормами украинского законодательства, с учётом военного состояния и для блага страны и ее граждан", – констатирует эксперт.

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