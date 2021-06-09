Рост ВВП и развитие экономики в Украине: сбудутся ли прогнозы Всемирного банка

Весьма приятные события предсказывают во Всемирном банке (ВБ) для украинской экономики. По предварительным прогнозам, в нынешнем году ВВП Украины может увеличиться на 3,8%. Экономические показатели не должны "тормозить" и в течение следующих двух лет, прибавляя по 3,1% как в 2022-м, так и в 2023 году.



Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Украине. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

При этом большинство развивающихся стран могут рассчитывать лишь на приблизительно +2,9%. Интересно, что в среднем мировая экономика за 2021 год может продемонстрировать самый большой прирост ВВП за последние 80 лет — сразу до 5,6%.

"Комментарии" попросили экспертов объяснить более простыми словами, что означают такие данные. Также специалисты предположили, как Украина может поступить, чтобы наша экономика не просто соответствовала прогнозу ВБ, но и превзошла его.

"ВВП Украины способен сделать рывок, вернувшись на уровень 2013 года"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин отмечает, что изменение прогнозов Всемирного банка — естественно.

"В 2020 году из-за действий политиков, остановивших в ручном режиме экономику, мировая экономика пострадала на уровне Великой Депрессии и упала на 3,3% ВВП по оценке МВФ. Соответственно, запуск экономик по всему миру на фоне прошлогоднего локдауна дает рост в 5-6% в 2021 году. Но в такой ситуации это рост лишь в 2-3% за два года. Тогда как в среднем мировая экономика перед 2020-м прибавляла 3-3,5% ежегодно. Это означает, что в 2022 и 2023 годах мировая экономика будет иметь ещё дополнительный рост", — подчеркивает специалист.

Что касается Украины, тот тут прогнозы ВБ и МВФ всегда пессимистичнее реальности, акцентирует эксперт.

"Украинский институт будущего прогнозировал рост украинской экономики в базовом сценарии на 4%. Сейчас такой же прогноз видит и Национальный банк. Но ситуация развивается намного лучше, — обращает внимание Даниил Монин. — Цены на наш экспорт на максимуме — и по руде, и по продовольствию. Зарплаты выходят на уровень 500 долларов".

Эксперт предполагает, что в этом году ВВП Украины может сделать рывок, вернувшись на уровень 2013 года.

"Экономика может вырасти со 156 до 180 млрд долларов. А реальный рост [ВВП] может быть выше 5%. Но чтобы экономика "не свалилась" в очередной кризис после падения цен на наш экспорт, необходимо создавать налоговые стимулы для формирования притока иностранных инвестиций. Но, к сожалению, то, что мы наблюдаем сейчас, это наоборот — закручивание гаек и повышение налогов по всем фронтам", — резюмирует Даниил Монин.

"Говорить, что озвученный прогноз ВБ стопроцентно сбудется, я бы не стал"

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок обращает внимание на то, что прогнозы ВБ то и дело меняются в последние 7-8 месяцев, учитывая пандемию и ее последствия. И некоторые данные, которые публикуются (в том числе МВФ), не совпадают. И опять корректируются.

"Потому не исключаю, что корректировка насчет стремительного роста ВВП также будет. Но будет она касаться, по большей части, стран, которые имеют средний или низкий уровень развития экономик, — подчеркивает Валерий Клочок. — Потому что такие богатые страны как США, Китай, Германия, Франция имеют серьезный потенциал для развития своих экономики. Они довольно быстро выходят из кризиса, в том числе благодаря массовой вакцинации. Открываются рынки, возобновляется производство и так далее".

По словам эксперта, так происходит из-за неконтролируемой эмиссии (выпуска денег), которая проводилась в корона-кризисный 2020 год, чтобы поддержать тех, кто потерял работу.

"Именно передовые страны тогда напечатали в общей сумме по всему миру около 14 трлн долларов. А недавно ООН опубликовала отчет, в котором зафиксирован стремительный рост цен на продукты питания. Их стоимость, в сравнении с предыдущим периодом 2020 года, выросла в среднем на 40%. Это указывает на неконтролируемые инфляционные процессы в мировой экономике. Потому говорить, что озвученный прогноз ВБ стопроцентно сбудется, я бы не стал", — говорит Валерий Клочок.

Что касается минимального откорректированного прогноза ВБ касательно роста ВВП в Украине, то тут, по мнению эксперта, многое зависит от того, будет ли в принципе в нашей стране экономическое развитие.

"Если у нас не изменится законодательная база, если мы не станем вносить изменения в антимонопольное законодательство, если останется нынешняя тарифная политика, это затормозит темпы возможного роста экономики. Мои прогнозы — пока неутешительные, — признался Валерий Клочок. — В обозримом будущем перспектив для роста украинской экономика я не вижу. Единственное, что может ее "вытянуть", — рост мировой экономики. А так мы, как и другие развивающиеся страны, будем иметь положительный эффект в ракурсе роста ВВП лишь через 2-3 года".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, в каком состоянии, по мнению главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, находится отечественная экономика. Подробнее — в нашем материале.

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