Рост ВВП и развитие экономики в Украине: сбудутся ли прогнозы Всемирного банка

Весьма приятные события предсказывают во Всемирном
банке (ВБ) для украинской экономики. По предварительным прогнозам, в нынешнем году
ВВП Украины может увеличиться на 3,8%. Экономические показатели не должны "тормозить"
и в течение следующих двух лет, прибавляя по 3,1% как в 2022-м, так и в 2023
году.
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Украине. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
При этом большинство развивающихся стран могут
рассчитывать лишь на приблизительно +2,9%. Интересно, что в среднем мировая
экономика за 2021 год может продемонстрировать самый большой прирост ВВП за
последние 80 лет — сразу до 5,6%.
"Комментарии" попросили экспертов объяснить
более простыми словами, что означают такие данные. Также специалисты предположили,
как Украина может поступить, чтобы наша экономика не просто соответствовала прогнозу
ВБ, но и превзошла его.
"ВВП Украины способен сделать рывок, вернувшись на
уровень 2013 года"
Эксперт экономических программ Украинского
института будущего Даниил Монин отмечает, что изменение прогнозов Всемирного
банка — естественно.
"В 2020 году из-за действий политиков,
остановивших в ручном режиме экономику, мировая экономика пострадала на уровне
Великой Депрессии и упала на 3,3% ВВП по оценке МВФ. Соответственно, запуск
экономик по всему миру на фоне прошлогоднего локдауна дает рост в 5-6% в 2021
году. Но в такой ситуации это рост лишь в 2-3% за два года. Тогда как в среднем
мировая экономика перед 2020-м прибавляла 3-3,5% ежегодно. Это означает, что в 2022
и 2023 годах мировая экономика будет иметь ещё дополнительный рост", —
подчеркивает специалист.
Что касается Украины, тот тут прогнозы ВБ и
МВФ всегда пессимистичнее реальности, акцентирует эксперт.
"Украинский институт будущего прогнозировал
рост украинской экономики в базовом сценарии на 4%. Сейчас такой же прогноз видит
и Национальный банк. Но ситуация развивается намного лучше, — обращает внимание
Даниил Монин. — Цены на наш экспорт на максимуме — и по руде, и по
продовольствию. Зарплаты выходят на уровень 500 долларов".
Эксперт предполагает, что в этом году ВВП
Украины может сделать рывок, вернувшись на уровень 2013 года.
"Экономика может вырасти со 156 до 180 млрд
долларов. А реальный рост [ВВП] может быть выше 5%. Но чтобы экономика "не
свалилась" в очередной кризис после падения цен на наш экспорт, необходимо
создавать налоговые стимулы для формирования притока иностранных инвестиций.
Но, к сожалению, то, что мы наблюдаем сейчас, это наоборот — закручивание гаек
и повышение налогов по всем фронтам", — резюмирует Даниил Монин.
"Говорить, что озвученный прогноз ВБ
стопроцентно сбудется, я бы не стал"
Политический и экономический эксперт Growford
Institute Валерий Клочок обращает внимание на то, что прогнозы ВБ то и дело меняются
в последние 7-8 месяцев, учитывая пандемию и ее последствия. И некоторые
данные, которые публикуются (в том числе МВФ), не совпадают. И опять
корректируются.
"Потому не исключаю, что корректировка насчет
стремительного роста ВВП также будет. Но будет она касаться, по большей части,
стран, которые имеют средний или низкий уровень развития экономик, — подчеркивает
Валерий Клочок. — Потому что такие богатые страны как США, Китай, Германия,
Франция имеют серьезный потенциал для развития своих экономики. Они довольно
быстро выходят из кризиса, в том числе благодаря массовой вакцинации.
Открываются рынки, возобновляется производство и так далее".
По словам эксперта, так происходит из-за
неконтролируемой эмиссии (выпуска денег), которая проводилась в корона-кризисный
2020 год, чтобы поддержать тех, кто потерял работу.
"Именно передовые страны тогда напечатали в
общей сумме по всему миру около 14 трлн долларов. А недавно ООН опубликовала
отчет, в котором зафиксирован стремительный рост цен на продукты питания. Их
стоимость, в сравнении с предыдущим периодом 2020 года, выросла в среднем на
40%. Это указывает на неконтролируемые инфляционные процессы в мировой
экономике. Потому говорить, что озвученный прогноз ВБ стопроцентно сбудется, я
бы не стал", — говорит Валерий Клочок.
Что касается минимального откорректированного
прогноза ВБ касательно роста ВВП в Украине, то тут, по мнению эксперта, многое
зависит от того, будет ли в принципе в нашей стране экономическое развитие.
"Если у нас не изменится законодательная база,
если мы не станем вносить изменения в антимонопольное законодательство, если
останется нынешняя тарифная политика, это затормозит темпы возможного роста
экономики. Мои прогнозы — пока неутешительные, — признался Валерий Клочок. — В
обозримом будущем перспектив для роста украинской экономика я не вижу.
Единственное, что может ее "вытянуть", — рост мировой экономики. А так мы, как и
другие развивающиеся страны, будем иметь положительный эффект в ракурсе роста
ВВП лишь через 2-3 года".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, в каком состоянии, по мнению главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, находится отечественная экономика. Подробнее — в нашем материале.
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Виктор Родин
сегодня, 12:59
Украина способна приращивать свой ВВП до пяти-шести процентов в год.