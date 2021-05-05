«Роттердам плюс», «прокурор минус»: чего ждать от скандального дела в будущем

В уголовном производстве, связанным со скандально известной формулой "Роттердам плюс" наконец-то был сменен главенствующий прокурор. Соответствующее решение насчет занимающего пост Виталия Пономаренко было принято генпрокурором Ириной Венедиктовой.

В деле о "Роттердам плюс" сменили старшего прокурора. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" узнали у экспертов, что значат подобные "замены" и к чему они могут привести. Специалисты объяснили, кому таким образом "подают сигналы" и что они означают.

"Учитывая попытки Зеленского равноудалиться от олигархов, удар по ДТЭК Ахметова был бы очень кстати"

Смена прокурора по делу "Роттердам плюс" была лишь вопросом времени. Так считает аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль, подчеркивая отсутствие реального результата по резонансному расследованию, которое тянется более четырех лет. Ну и, конечно, то, что г-н Пономаренко трижды пытался закрыть дело.

"Однако за "деревьями надо видеть лес". Фактически, дело "Роттердам плюс" — дело против основного выгодополучателя по этой схеме ценообразования, компании ДТЭК. Смена старшего прокурора — это попытка власти играть на "нескольких фронтах", — считает Владимир Коваль.

Во-первых, говорит эксперт, с учетом общественного резонанса и отсутствия "посадок", которых так ждали после избрания Зеленского, это игра в электоральном направлении. Дескать, посадок нет, но власть стремится разобраться с коррупционной составляющей большого бизнеса.

"Во-вторых, учитывая попытки Зеленского равноудалиться от олигархов, после атак (пусть и неудачных) на Порошенко, фактического объявление войны Медведчуку, официальной поддержки позиции США в расследовании против Коломойского, удар по ДТЭК Ахметова был бы очень кстати", — подчеркивает Владимир Коваль.

По такой логике политический пазл складывается в красивую электоральную картинку, отмечает аналитик. Ведь с такими позициями можно серьезно обсуждать возможности второго президентского срока.

"Впрочем, есть еще один аспект, — акцентирует эксперт. — Главной пострадавшей стороной от ценообразования "Роттердам плюс" стали ферросплавные заводы, у которых затраты на электроэнергии составляют около 50% себестоимости. Известно, что основной владелец "ферросплавного бизнеса" — г-н Коломойский. Так что возможные разборки между олигархами придают абсолютно другой оттенок этой проблеме".

В этом случае, по мнению Коваля, позиция власти может быть, мягко говоря, неприглядной. Однако в любом случае, уверен эксперт, "Роттердам+" еще долго будет оставаться в сфере внимания СМИ. Это связано с тем, что на кону находятся очень большие деньги. А где большой бизнес, подчеркивает Владимир Коваль, там и большая политика.

Генпрокурор должна принять меры по отношению к тем, кто "сливал" дело

Политический эксперт Денис Гороховский считает, что на сегодня СМИ для расследования так называемой схемы "Роттердам+" сделали больше, чем правоохранительные органы.

"Существуют десятки расследований, которые детально показывают механизмы работы данной схемы, пути выведения, а главное — конечных бенифициаров, среди которых журналисты называли, в том числе, и экс-президента Украины Петра Порошенко. Если генеральный прокурор убеждена, что затягивание дела — это саботаж ее подшефных, то она должна не только перепоручить работу другому исполнителю, но и принять соответствующие меры по отношению к тем, кто "сливал" дело", — уверен Денис Гороховский.

Что касается политического аспекта, то от Зеленского и его команды уже второй год ждут громких посадок, в первую очередь, людей из орбиты Порошенко, напоминает эксперт.

"Однако на сегодняшний день ни одного реально большого дела не было доведено до обвинительного приговора, — отмечает Денис Гороховский. — Что говорит, вероятно, об определенной заинтересованности первых лиц государства в таком развитии событий. Особенно учитывая, что по ряду персон факты нарушения закона неоднократно были опубликованы публично, однако данная информация заинтересованности у правоохранителей почему-то не вызвала".

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