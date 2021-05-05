В деле о «Роттердам+» сменили прокурора: причина

Специальная формула для расчета стоимости угля "Роттердам плюс" снова оказалась в центре внимания многих украинцев. По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, в уголовном производстве, связанном с этими расчетами, наконец был сменен старший прокурор.



Венедиктова сменила старшего прокурора по делу о "Роттердам плюс". Фото: Офис Генпрокурора

Руководитель прокурорской группы по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко несколько раз попадал в информационные скандалы. Все потому, что специалист трижды пытался "свернуть" существующее расследование насчет вероятного злоупотребления при составлении стоимости электроэнергии. Каждый раз решения Пономаренко подвергали сомнению и отменяли.

На личной Facebook-странице Венедиктова подчеркнула, что ранее представители Национального антикоррупционного бюро и другие причастные к расследованию лица пытались сменить прокурора через суд. Однако Фемида была непреклонной — якобы действия Пономаренко не являлись достаточными основаниями для его замены.

Генпрокурор считает, что с учетом важности расследования по "Роттердам плюс" три попытки закрыть производство — уже больше, чем достаточно. Именно поэтому 5 мая Ирина Венедиктова сменила старшего в нынешней прокурорской группе по делу.

Отметим, что это расследование тянется уже четыре года — с весны 2017-го. В хитросплетениях формулы разбиралось более 20 человек: и детективы НАБУ, и прокуроры.

По мнению члена Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики Виталия Шабунина, такое решение в Офисе Генпрокурора должны были принять уже давно. Эксперт связывает подобные подвижки в деле "Роттердам+" с сегодняшним визитом высокопоставленного американского чиновника Энтони Блинкена в Украину.

Шабунин подчеркнул, что суд изначально не имел возможности заменить старшего в группе прокуроров. На основе неэффективности работы специалиста такие кадровые перестановки может совершать исключительно Генпрокурор.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, с каким запасом газа Украина закончила нынешний отопительный сезон.

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