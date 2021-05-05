В деле о «Роттердам+» сменили прокурора: причина

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Вечканова Елена
Специальная
формула для расчета стоимости угля "Роттердам плюс" снова оказалась в центре
внимания многих украинцев. По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, в уголовном
производстве, связанном с этими расчетами, наконец был сменен старший прокурор.
Венедиктова сменила старшего прокурора по делу о "Роттердам плюс". Фото: Офис Генпрокурора
Руководитель
прокурорской группы по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко несколько раз попадал в информационные скандалы. Все потому, что специалист трижды пытался "свернуть"
существующее расследование насчет вероятного злоупотребления при составлении
стоимости электроэнергии. Каждый раз решения Пономаренко подвергали сомнению и отменяли.
На личной Facebook-странице Венедиктова подчеркнула, что ранее
представители Национального антикоррупционного бюро и другие причастные к
расследованию лица пытались сменить прокурора через суд. Однако Фемида была
непреклонной — якобы действия Пономаренко не являлись достаточными
основаниями для его замены.
Генпрокурор считает, что с учетом важности расследования по "Роттердам плюс" три попытки закрыть производство — уже больше, чем достаточно. Именно поэтому 5
мая Ирина Венедиктова сменила старшего в нынешней прокурорской группе по делу.
Отметим, что это расследование тянется уже четыре года — с весны 2017-го. В хитросплетениях формулы разбиралось более 20 человек: и детективы НАБУ, и прокуроры.
По
мнению члена Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики Виталия Шабунина,
такое решение в Офисе Генпрокурора должны были принять уже давно. Эксперт
связывает подобные подвижки в деле "Роттердам+" с сегодняшним визитом
высокопоставленного американского чиновника Энтони Блинкена в Украину.
Шабунин подчеркнул, что суд изначально не имел возможности заменить старшего в группе
прокуроров. На основе неэффективности работы специалиста такие кадровые перестановки
может совершать исключительно Генпрокурор.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, с каким запасом газа Украина закончила нынешний отопительный сезон.
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