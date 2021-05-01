В «Нафтогазе» рассказали, сколько газа осталось в ПХГ после отопительного сезона

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Татьяна Веремеева
Украина начала сезон закачивания газа в подземные газовые хранилища (ПХГ).
Так, первым пополнять свои запасы начало Бильче-Волицко-Угерское ПХГ, которое в
первые сутки закачало 320 тыс. куб. м газа.
Запасы газа в ПХГ
В "Нафтогазе" отопительный сезон 2020-2021 гг называют одним из самых длительных
периодов отбора газа из хранилищ. В ПХГ осталось 15,1 млрд куб. м газа –
начиная с октября прошлого года отобрали 13,2 млрд куб. м голубого топлива.
Данные не учитывают Вергунское ПХГ, которое находится на временно
неподконтрольной территории.
Напомним, в правительстве рассчитывают, что поставщики снизят годовую
цену на газ для населения в летний период. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил,
правительство ожидает, что "Нафтогаз"и другие компании летом снизят цены на
годовой продукт, поскольку они заинтересованы увеличивать или защищать свою
долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть
поставщиков газа снизить тарифы. По
словам Шмыгаля, годовой продукт - это
стабильность и возможность четко понимать, а также прогнозировать свои расходы.
Напомним, что газоснабжающие компании в Украине обнародовали годовые тарифы
на газ в Украине на период с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.
Интернет-издание "Комментарии" подготовило
инфографику, в которой можно узнать годовую цену на газ у того или иного
поставщика.
Ранее сообщалось, что Кабинет
министров предложил некоторые изменения, которые помогут снизить тарифы на
отопление до 10%.
Кроме того, предприятия, которые вместо газа на производственных мощностях
сжигают исключительно дрова (биотопливо), предлагают освободить от налога на
выбросы углекислого газа.
В материале нашего издания можно узнать,
как такое предложение может повлиять на страну и население в
экономическом плане и сможет ли переход на биотопливо сделать Украину менее
зависимой от импортного газа.
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