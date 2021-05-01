В «Нафтогазе» рассказали, сколько газа осталось в ПХГ после отопительного сезона

Украина начала сезон закачивания газа в подземные газовые хранилища (ПХГ). Так, первым пополнять свои запасы начало Бильче-Волицко-Угерское ПХГ, которое в первые сутки закачало 320 тыс. куб. м газа.



Запасы газа в ПХГ

В "Нафтогазе" отопительный сезон 2020-2021 гг называют одним из самых длительных периодов отбора газа из хранилищ. В ПХГ осталось 15,1 млрд куб. м газа – начиная с октября прошлого года отобрали 13,2 млрд куб. м голубого топлива.

Данные не учитывают Вергунское ПХГ, которое находится на временно неподконтрольной территории.

Напомним, в правительстве рассчитывают, что поставщики снизят годовую цену на газ для населения в летний период. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, правительство ожидает, что "Нафтогаз"и другие компании летом снизят цены на годовой продукт, поскольку они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть поставщиков газа снизить тарифы. По словам Шмыгаля, годовой продукт - это стабильность и возможность четко понимать, а также прогнозировать свои расходы.

Напомним, что газоснабжающие компании в Украине обнародовали годовые тарифы на газ в Украине на период с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года. Интернет-издание "Комментарии" подготовило инфографику, в которой можно узнать годовую цену на газ у того или иного поставщика.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил некоторые изменения, которые помогут снизить тарифы на отопление до 10%.

Кроме того, предприятия, которые вместо газа на производственных мощностях сжигают исключительно дрова (биотопливо), предлагают освободить от налога на выбросы углекислого газа.

В материале нашего издания можно узнать, как такое предложение может повлиять на страну и население в экономическом плане и сможет ли переход на биотопливо сделать Украину менее зависимой от импортного газа.

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