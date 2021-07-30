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Главная Новости Бизнес экономика Слишком дорого: цены на еду в Украине сравнили с США и Европой
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Слишком дорого: цены на еду в Украине сравнили с США и Европой

В Украине продукты намного дороже, нежели в Америке и странах Европы

сегодня, 17:39
Автор:

Мокрик Анастасия

Большинство украинских семей тратит в месяц на еду едва ли не половину своего дохода. Об этом свидетельствую соцопросы, которые регулярно проводятся в стране. Да и у приезжих туристов всегда один и тот же вопрос при виде цен на продукты — почему так дорого? 

Слишком дорого: цены на еду в Украине сравнили с США и Европой

Цены на еду в Украине сравнили с США и Европой - фото: из открытых источников

Для сравнения — жители Европы и США тратят на еду примерно 10% своего месячного дохода. Многие заробитчане, возвращаясь в Украину не могут поверить, что цены могут настолько разниться, при чем не в пользу родной страны. 

К примеру, в польском супермаркете 200 граммов сливочного масла обойдется примерно в 32 гривны, литр молока будет стоить 19 гривен, 12 гривен стоит килограмм сахара, десяток яиц обойдется в 45 гривен, а сосиски — 48 грн/кг. 

Что касается сладостей, то на них цены также ниже. К примеру банка шоколадной пасты Nutella будет стоить 80 гривен, в то время как в Украине такая же по объему банка обойдется в 150 гривен. 

Цены на точно такой же набор посчитали и в одном из супермаркетов США и перевели на гривны. Так, почти пол килограмма сливочного масла обойдется покупателю в 70 грн, почти литр молока выйдет в 22 гривны, килограмм сахара — 27 гривен, 18 яиц будут стоить 37 гривен. Цены на качественные сосиски начинаются от 80 грн. Плюс ко всему, будет  налог с покупки — от 0 до 15% (зависит от штата). 

Стоит отметить, что в США средняя зарплата составляет 4,2 тысячи долларов, в Польше — 1,5 тысячи долларов, а в Украине — чуть больше 500 долларов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, как изменятся цены на жилье в ближайшее время. Подробнее читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что в Украине по рекордным ценам продают сезонные овощи и фрукты



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Источник: https://www.unian.net/economics/agro/dozhilis-pochemu-v-agrarnoy-ukraine-produkty-stoyat-dorozhe-chem-v-polshe-i-ssha-novosti-11498161.html
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