Спасти экономику: какие важные решения должна принять украинская власть

На этой неделе планируется проведение пленарного заседания Верховной Рады, на котором намерены рассмотреть законопроекты по налоговой и таможенной реформе, посевной. Какие решения с целью переформатирования экономики в условиях военного положения ВР и Кабмин должны принять как можно быстрее?

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Крайне важно переориентировать экономику на новые условия

Политический эксперт, эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко рассуждает так:



"Ключевое сейчас для работы парламента – провести максимальные действия для выполнения идей Кабинета министров, связанных с перезапуском экономики в условиях военного времени. Мы уже месяц воюем. И неизвестно, когда всё это закончится. Учитывая, что война переходит в затяжную стадию, крайне важно переориентировать экономику на новые условия. Помочь ей адаптироваться. Выстоять. Так будет легче выстоять всей стране".

Ведь больше шансов победить у той стороны, которая более готова экономически, поясняет Богдан Бондаренко.



Либерализация тарифного регулирования и таможенная реформа должны быть запущены



Политический аналитик Максим Маньковский не сомневается, что нынешняя ситуация требует от ВР принятия ряда законодательных инициатив по поддержке нашей экономики.



"Нам нужны новые правила и нормы, которые будут эффективно помогать бизнесу в условиях военного положения, – подчеркивает эксперт. – Лишь ленивый еще не говорил, что нам нужно запускать экономику. Приняты предварительные изменения в законодательство, касающиеся налоговой политики, это хорошо. Еще бы – более четкие пояснения от государственных органов, как применять те или иные нормы, особенно малому бизнесу".

Очень своевременным Максим Маньковский считает кейс по изменению таможенных правил. И его, акцентирует эксперт, следует принимать немедленно. Ведь кроме гуманитарной и военной помощи, нам нужны бесперебойные поставки продуктов, лекарств, топлива и т.д.



"Многие бизнесмены столкнулись с проблемой отсутствия свободных оборотных средств и потому нормы о либерализации тарифного и нетарифного регулирования, которые я вижу в проекте закона №719, считаю крайне необходимыми. Как и таможенную реформу, которая обязательно должна быть запущена на ближайшем заседании ВР", – резюмирует Максим Маньковский.

Украине следует заниматься прямым государственным кредитованием важных для страны отраслей экономики

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко уверен, что важен комплексный подход в процессе перехода экономики на военные рельсы. И тут правительство с парламентом должны работать руку об руку.



"Мы должны провести учет и аудит всего, что у нас сейчас есть. Посевная однозначно должна проходить при координации с военными администрациями и Министерством агрополитики и продвольствия, – отмечает эксперт. – Можно сколько угодно делать заявления, что у нас хватает продовольствия, но 20 млн тонн зерна, которые сохранились из-за того, что порты заблокированы, не означает, что всё хорошо. Насколько я знаю, сейчас нет централизованной информации – сколько, чего и где у нас сохраняется в госхралищах, на частных элеваторах, овощехранилищах. Какие запасы имеют торговые сети, производства (причем как готовой продукции, так и сырья для ее изготовления)".

По словам Юрия Гаврилечко, то, что сейчас происходит – это обеспечение потребностей государства "с колес". Но поскольку на гуманитарке постоянно жить невозможно, уже сейчас следует вести учет наличествующих ресурсов. Везде, где это возможно.



"Также следует вести учет переселенцев, граждан, которые постоянно проживают на данных территориях. Примерно определить количество необходимых продуктов питания и запасов. И, исходя из этих оценок, заниматься посевной и помощью хозяйствам в ее обеспечении. А государство обязано помогать, особенно сейчас. И удобрениями, и топливом (с дизелем – серьезные проблемы). Квоты, дотации, распределение. Возможно, договоренности на уровне государства в передаче нашими западными партнерами сх-техники в лизинг", – отмечает эксперт.

Он также акцентирует, что военная (мобилизационная) экономика – это не социализм а способ максимально эффективно использования существующих ресурсов.



"Государству важно четко понимать разницу между инвестициями (вложением денег ради получения прибыли) и вложением капиталом (использование существующих ресурсов для решения определенных задач). Украине следует заниматься прямым государственным кредитованием важных для страны отраслей экономики. И уже сейчас эти отрасли надо четко определить, – поясняет Юрий Гаврилечко. – Для чего Минэкономики должно предоставить не прогноз, а обоснованную оценку того, что мы на данный момент потеряли, что есть, что критично важно для ближайших трех месяцев — полугода. Что мы можем решить собственными силами, а по каким проблема следует обратиться к зарубежным партнерам".

Что касается таможни, то Юрий Гаврилечко – сторонник того, чтобы на сегодняшний момент таможня со стороны Украины и в Украину со стороны стран ЕС должна быть упразднена.



"Всё, что нам везут, должно как можно быстрее попадать на территорию Украины. Всем, кто выезжает, нужно позволить сделать это максимально быстро, – уверен эксперт. – И это – не таможенная реформа, а временные меры".

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