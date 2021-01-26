Стало известно, кому из украинцев компенсируют расходы на электроотопление

Правительство намерено потратить полтора миллиарда гривен на то, чтобы компенсировать украинцам расходы на электроэнергию. Об этом сообщается в эфире утреннего шоу "Завтрак с 1+1".

Украинцам компенсируют расходы на электроотопление - фото: из открытых источников

Компенсацию получат все, кто в течении января, февраля и марта пользовался электрообогревом. Эти выплаты смогут покрыть разницу между новым и старым тарифами на электроэнергию. Стоит отметить, что тех, кто получает субсидию, норма не касается.

Сообщается, что рассчитывать на выплаты смогут жильцы многоквартирных и не газифицированных домов, в которых нет центрального отопления или же оно временно не функционирует. Кроме того, компенсацию получат многодетные семьи, приемные семьи, а также детские дома семейного типа.

Напомним, что начиная с первого января цена за киловатт электроэнергии была установлена в размере 1,68 гривны. Льготный тариф на первые 100 кВт-ч был отменен. Прежняя стоимость составляла 90 копеек за 1 кВт-ч. Однако вместо него теперь действует единый тариф. Известно, что действовать он будет, как минимум, до конца марта текущего года.

По информации Кабинета министров Украины, начисление будут производиться автоматически. Поэтому никаких дополнительных заявлений или обращений от граждан не понадобится. Данный проект был подготовлен Министерством социальной политики совместно с Министерством экономики.

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