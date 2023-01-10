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Стало известно, сколько средств принесла малая приватизация за первую неделю года

Аукционы по продаже и аренде госимущества не прекращались на праздники

сегодня, 10:05
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Автор:

Давиденко Евгения

В первую неделю 2023 года, за пять рабочих дней (2 – 6 января) проведено 20 аукционов по продаже или аренде государственного имущества. Ожидается, что победители конкурса уплатят в казну за эти объекты почти 6,5 миллионов гривен. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на страницу народного депутата, главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева в соцсети Telegram.

Стало известно, сколько средств принесла малая приватизация за первую неделю года

Фото: https://pixabay.com/


“Дороже всего продан лагерь отдыха в Одесской области – за 2,6 миллиона гривен. Это в 2,5 раза больше стартовой цены. По зданию в Закарпатской области победоносное предложение превзошло стартовую цену в 135 раз”, — написал Гетьманцев.


Он также отметил, что всего за период от рестарта малой приватизации (19 августа 2022 года) и до конца прошлого года через систему Prozorro. Продажи было проведено более двухсот приватизационных аукционов. Они пополнили государственный бюджет почти на 2 миллиарда гривен.


Даниил Гетьманцев подчеркнул, что цель – выход государства из всех нестратегических активов и поиск для них эффективного частного инвестора – изложена в Плане восстановления Украины.


Мы писали, что в прошлом году Фонд госимущества дополнительно сэкономил 1,5 млрд гривен благодаря остановке мошенничества – занижению стоимости недвижимости при налогообложении.


Также "Комментарии" сообщали , что Кабинет министров Украины временно на шесть месяцев вводит новые правила проведения торгов в системе публичных закупок Prozorro. Это объясняется обстрелами критической инфраструктуры и вызванной ими энергетической нестабильностью. Суть нововведения – в отмене одного элемента в процедуре – собственно "аукциона". Это будет стимулировать предложения по самой низкой цене и повышать конкуренцию, пояснила в эфире одного из телеканалов заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.



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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/4050
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