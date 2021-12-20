Украинский бизнес в 2022 году: эксперты назвали риски и возможности

Специально для издания "Комментарии" эксперты оценили перспективы украинского бизнеса в 2022 году. Какие есть надежды и опасения, где может быть прорыв и при каких условиях. О перспективах бизнеса рассказала основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club Анна Крысюк. По ее словам, есть три основных направления.

Бизнес - фото из открытых источников





"В 2022 году украинский бизнес, как и мировой, будет сфокусирован на онлайн-продажах. В разных сферах. Но ключевыми будут IT-сектор, всё, что связано с искусственным интеллектом, онлайном, чат-ботами. Плюс – крипта. Новые инновационные разработки в этом ракурсе, которые позволят оптимизировать бизнес", – подчеркивает Анна Крысюк.





Второе прорывное бизнес-направление, по ее мнению, связано с продуктами (спрос растет), особенно эко.





"Даже проверки на эко-продукты будут трендовыми. Приходит мода на правильное, здоровое питание. Да, оно дороже, но люди готовы за это платить, – поясняет эксперт. – И те, кто применит правильное решение в выращивании эко-продуктов, открытии эко-ресторанов, могут выиграть".





Третьим перспективным направлением Анны Крысюк называет медицину в разных ее составляющих.





"Особенно в новых технологиях и нестандартных подходах к лечению, – уточняет эксперт. – К примеру, в соединении с психологическим консультированием. В тренде 3D-принтеры, замена и выращивание органов и так далее. В спросе также астро-психология и всё, что с этим связано. Людей более успокаивают не лекарства, а правильная консультация врача. Могут совершить прорыв частные клиники, где будут более внимания уделять пациентам, предлагать разные методики (не всегда традиционные) для укрепления иммуносистемы, психо-эмоционального фона. Медитации, йога – в этом направлении можно развиваться".





Также, по мнению Анны Крысюк, перспективны т.н. "умные дома", а в дальнейшем и смарт-города.





"Де карбонизация в тренде. Это – тема будущего, сюда пойдут инвестиции", – прогнозирует эксперт.





Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович сконцентрировался на рисках.





"Основной проблемой в Новом году я вижу усиление административного давления на бизнес со стороны силовых структур, – говорит он. Законы Гетманцева (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев – прим. ред.), за которые проголосовала ВР и которые подписал президент, носят антипредпринимательский характер. Увеличились риски у ФОПов, на них возложена обязанность не только покупать кассовые аппараты, но и вести отчетность, хранить приходные документы.





То есть, законодатель дал контролирующим органам новые рычаги давления. Но пострадали не только ФОПы. Теперь налоговики не только проверяет, но и решают, виновен предприниматель или нет. Уже не нужны ни решение суда, ни работа следователя, есть налоговый инспектор".





Также увеличивается давление на людей, имеющих свои огороды, отмечает Павел Себастьянович, имея в виду принятый парламентариями печально известный закон №5600.





Им теперь придётся отчитываться, сколько они чего вырастили, и на какую сумму продали.





"Единственной положительной новостью за три года явилось принятие налога на выведенный капитал (НнВК) для айтишников, – считает эксперт. – Но опыт Польши показал, что НнВК не работает для части экономики, он там используется для минимизации налога на прибыль. В общем, на эти грабли нам ещё предстоит наступить".

Напомним, какие важные для украинского бизнеса события произошли в последнее время и могут произойти в Украине в ноябре? Достаточно ли помогает предпринимателям в это сложное время (ситуация с коронавирусом, повышение цен на газ) власть? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

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