Уже с апреля Пенсионный фонд пересчитает выплаты работающий пенсионерам. Данную информацию обнародовали в ТСН.

В апреле украинцам пересчитают пенсии: кому повысят - фото из открытых источников

Сообщается, что индексация пенсий коснется только тех, кто вышел на пенсию два года назад. В Государственной службе статистики рассказывают, что это приблизительно два миллиона человек.

Пересчет будет зависеть от размера заработной платы, от которой начисляется пенсия, в результате этого сумма повышения будет определена для каждого работающего пенсионера индивидуально. Также известно, что для перерасчета пенсионных выплат гражданам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Напомним, что глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что сейчас проходит индексация пенсий для восьми миллионов украинцев, а политика повышения пенсий будет продолжаться. По словам премьер-министра, чтобы пенсионные выплаты выросли в два-три раза, требуется кардинально другой подход, в первую очередь накопительная пенсионная система. Эксперты высказывают пессимистические ожидания по поводу накопительной пенсионной системы в Украине. Пессимизм этот основан на опыте наших соседей по реализации накопительной пенсионной системы. Проблема в том, что в слабых экономиках (как у нас) накопить можно, а вот сохранить — нельзя. И если вы берете ответственность собирать деньги с людей, которые не смогут ими воспользоваться раньше, чем через 35 лет страхового стажа, где гарантии, что эти деньги не превратятся в ничто.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине в июле и в декабре проведут перерасчет прожиточного минимума, вследствие чего минимальные пенсионные выплаты вырастут на 165 гривен, а максимальные — на 1650 гривен.









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