В США ставки на ипотеку взлетели до 13-летнего максимума

Рубрики
МЕНЮ
Нарожный Дмитрий
По состоянию на 5 апреля, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США выросла на 17 базисных пунктов и составила 5,27%.
Уровень ставки по 30-летним ипотечным кредитам впервые превысил показатель 2009 года. Фото: Pixabay
По данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, уровень ставки превысил рекорд 2009 года. Таким
образом, проценты по ипотечным кредитам подскочили до 13-летнего максимума.
При этом, как сообщает MarketWatch, в мае 2021 года ставка составляла 2,96%.
Как заявил главный
экономист Freddie Mac Сэм Хатер, несмотря на то, что доступность жилья и инфляционное давление представляют собой проблемы
для потенциальных покупателей, рост цен на жилье продолжится, хотя и может
замедлиться в ближайшие месяцы
Согласно информации СМИ, средняя ставка 15-летних
ипотечных кредитов на этой неделе возросла на 12 базовых
пунктов и достигла 4,52%.
В то же время, средняя ставка кредитов сроком
на пять лет составляет 3,96% годовых. По сравнению с прошлой неделей, она поднялась на 18 базовых пунктов.
При этом, ставки не
учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.
Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране.
Напомним, 1 марта 2021 года в Украине состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%", и уже выданы первые кредиты.
Перед этим Кабинет министров Украины принял предложенные Минфином изменения к Порядку удешевления стоимости ипотечных кредитов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости