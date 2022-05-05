В США ставки на ипотеку взлетели до 13-летнего максимума

По состоянию на 5 апреля, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США выросла на 17 базисных пунктов и составила 5,27%.

Уровень ставки по 30-летним ипотечным кредитам впервые превысил показатель 2009 года. Фото: Pixabay

По данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, уровень ставки превысил рекорд 2009 года. Таким образом, проценты по ипотечным кредитам подскочили до 13-летнего максимума.

При этом, как сообщает MarketWatch, в мае 2021 года ставка составляла 2,96%.

Как заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер, несмотря на то, что доступность жилья и инфляционное давление представляют собой проблемы для потенциальных покупателей, рост цен на жилье продолжится, хотя и может замедлиться в ближайшие месяцы

Согласно информации СМИ, средняя ставка 15-летних ипотечных кредитов на этой неделе возросла на 12 базовых пунктов и достигла 4,52%.

В то же время, средняя ставка кредитов сроком на пять лет составляет 3,96% годовых. По сравнению с прошлой неделей, она поднялась на 18 базовых пунктов.

При этом, ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране.

Напомним, 1 марта 2021 года в Украине состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%", и уже выданы первые кредиты.

Перед этим Кабинет министров Украины принял предложенные Минфином изменения к Порядку удешевления стоимости ипотечных кредитов.





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